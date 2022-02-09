原标题：华中农大科特派团队： 把车间“难题”变科研“课题”

廖庆喜教授（右二）在湖北通山县星光玉龙公司了解油菜精量直播机工作情况。蒋朝常摄

典型派

“这台机器前面的刀片角度与后面不一致，会影响播种效率。”“这个罩壳后面采用模具制造，标准化程度更高，成本会更低。”隆冬时节，湖北省科技特派员、华中农业大学（以下简称华中农大）工学院教授廖庆喜赶往咸宁通山县，在星光玉龙机械（湖北）有限公司（以下简称星光玉龙）车间里，为该公司技术人员详细讲解如何改进设备。

乡村振兴，农机先行。近年来，华中农大持续开展“乡村振兴荆楚行”活动，一批专家教授作为科技特派员走出校门、走进工厂，把车间“难题”变成科研“课题”，助力农业生产高质量发展。

干实事，拒绝“凑热闹”

去年8月，廖庆喜跟随乡村振兴服务队来到星光玉龙，了解企业发展难题，寻找攻坚痛点。

星光玉龙的负责人许玉国坦言，没有创新技术、缺少专业力量，在产品核心技术开发及市场服务上亟须帮助，是眼下星光玉龙的发展瓶颈。

“学校组织‘乡村振兴荆楚行’就是要立足湖北，把自己‘家门口’的事情做好。”廖庆喜说，科技特派员不是到田间地头散步“凑热闹”，而是要找准企业需求，帮助企业解决发展的实际问题。

如何发挥科技特派员的作用？教授研究方向和星光玉龙有哪些共同“兴趣点”？高校科研“课题”与企业发展“问题”如何有效结合？廖庆喜认为，服务乡村振兴和农业现代化是科技特派员的目标，在推动校企产学研深度融合、科技成果转化推广、学生实习实训等工作中，科技特派员都大有可为。

乡村振兴服务队和星光玉龙在“油菜—小麦—水稻—蔬菜直播机生产”“学生实习实训基地建设”等方面精准对接。企业有需求，一个电话、一条微信，廖庆喜和团队立即行动，一起探讨解决技术、工艺难点。

一年多以来，廖庆喜和团队一起，在油菜精量直播机的产业化上投入大量精力，逐步解决了一系列研发难题。同时，结合企业的技术薄弱环节，为星光玉龙的车间熟练工开展技术培训，并与企业合作共建研究生培养基地，华中农大师生活跃在星光玉龙的每一条生产线。

从技术交底、工艺制作、零部件供应到生产考核、测试定型、现场试验，在星光玉龙，华中农大工学院的科技特派员参与了大量一线工作。

携起手，赋能乡村振兴

“这两年，廖教授和团队支持我们农机企业科研创新，让我们有信心重振湖北农机制造业辉煌。”许玉国说，校企携手，科技特派员出手，企业受益最多。

20世纪90年代，许玉国在通山县柴油机厂上班，改制时买下了县柴油机厂和休闲轻机厂，主要为大企业生产机械零部件。

2010年，许玉国了解到废弃秸秆是生物质能源发电的优选材料，决定生产打捆机，将废弃秸秆自动打包成捆，既可节省大量人力物力，又能保护环境。

说干就干，许玉国拿出一大半“身家”从新加坡买回当时世界上最先进打捆机图纸，又从中国农业科学院购进国内最先进的样机，研究分析、消化吸收再创新。一年后，研发生产的“九宫牌”打捆机在全国各地农机展销会小试牛刀，受到业内认可。

在与华中农大的对接交流中，许玉国得知廖庆喜团队研制的油菜精量联合直播机处于全国领先地位，且有意向生产企业伸出橄榄枝，许玉国随即决定“增加赛道”。许玉国带着公司主要股东和技术顾问来到华中农大，在工科实验基地，国际一流的机械研究让他大开眼界。在油菜直播机前，廖庆喜一一介绍动力装置、作业效果和技术创新点。

很快，星光玉龙与华中农大及科技特派员“牵手”，共同研制油菜精量联合直播机。

“这个犁开沟效果如何？”“这个驱动辊还需要改进吗……”星光玉龙生产出油菜精量联合直播机后，廖庆喜和团队迫不及待地来到车间，了解检测性能和试用情况。

科技特派员的服务虽有期，校企合作的未来却无限。

在通山县政府支持下，华中农大和星光玉龙校企双方联合组建通山县新农机产业发展研究院，依托该县农机龙头企业，打造农机装备产业链，以产业急需和“三农”急用为主要方向，完善农机主导产业的产业链全景图，科技特派员也有了更大的发挥天地。

“有华中农大和科技特派员的技术支持，我们要再造一个星光玉龙！”许玉国兴奋地说，接下来，我们将在科技特派员的推动帮助下，继续转化更多华中农大的科研成果，为农业机械赋能乡村振兴作出更大努力。(吴纯新)

(责编：郝孟佳、熊旭)