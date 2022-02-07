原标题：对话“防疫礼包”背后的青年保供员：愿家家户户过好年

曹莉莉（右）与同事一起采购卸货。 曹莉莉供图

(新春走基层)对话“防疫礼包”背后的青年保供员：愿家家户户过好年

“带你们看看杭州隔离区的‘春节大餐’，冬笋肉片、红烧五花肉、现切牛肉……”在社交平台的一则短视频中，杭州市民冯海玲正对着镜头“报菜名”，桌上是营养搭配均衡的道道美食。

这顿“大餐”的原材料正是政府送到冯海玲家中的“防疫礼包”。春节期间，杭州疫情再起，身在隔离区的民众如何顺利过节？中新网记者对话两位“95后”青年保供员，了解春节期间的防疫保供工作，及这群“平凡人”的战疫故事。

图为生鲜物流基地打包物资现场。 吴小芳供图

“尽绵薄之力让大家过好年”

走进杭州联华华商集团位于杭州勾庄的生鲜物流基地，以“吨”为计量单位的砂糖橘、大蒜、土豆等物资占满了停车区域。深夜的帐篷下灯火通明，忙碌的保供员正在连夜赶工“防疫礼包”。

据了解，杭州联华华商集团作为浙江省应急物资响应保障单位，每日平均需打包上万份物资、10000份早餐。

杭州联华华商集团物流基地收货组副主管吴小芳告诉记者，他们分为12到15人为一组，并按照“两日一配、三日一配、一日一配”的需求，对物资进行打包和配送。

眼前这位24岁的年轻女孩，已是一名经验丰富的保供员。

“第一次支援绍兴上虞疫情时，我面临着人手不足和场地不够的两大难题。”

吴小芳说，后来团队尝试将仓库中央广场、停车区域“借用”，用于存放保供物资，大大增加了场地。紧接着公司也给吴小芳加派了人手，保供工作渐入正轨。

除夕夜本是阖家团圆的日子，保供员们却一直工作到次日凌晨两点。

“除夕是春节备货的最后一天，也是量最大的一天，这一次又增加了许多临时性的订单，工作量已经超负荷，所以我们的晚饭就随便扒拉两口。”吴小芳说。

在打包过程中记者注意到，吴小芳会将带泥土的土豆放在礼包最下层，等装完酱鸭、牛排、海鲜等物品外，再将易碎的物资放入最上层。“这样既保证其他物资的干净，也能保证其他菜品不会轻易的压坏。”吴小芳说。

“这个礼拜，我们几乎每天都是从早上工作到凌晨三点才下班。”吴小芳说，能够尽一份绵薄之力，给身在疫区的人带去一丝温暖，也让原本显得有些机械化的工作更有意义。

图为生鲜物流基地打包物资现场。 曹莉莉供图

“保证装满百姓的‘菜篮子’”

“一斤猪肉、一斤牛肉、一斤蔬菜、一斤馒头……装好了，下一袋。”虎年伊始，在万家团聚时，杭州联华华商集团生鲜商品采购中心的“95后”采购主任曹莉莉也投身在抗疫保供的工作中。

当时，正值春运返乡高峰，本已购买回家车票的曹莉莉毅然退票。“这轮疫情刚好赶上春节，保供工作十分关键，我们要保证百姓的‘菜篮子’是满的，让他们可以安心过年。”她说。

“按时”“足量”“丰富”是他们的采购原则，物资一旦到位，这群人便立刻投入到物资分拣打包的工作中去。每份物资中都有15种单品，包括肉类、禽蛋、蔬菜、水果、主食等，能够满足一家人三天的伙食。

据曹莉莉介绍，每日分拣打包的时间几乎都超过16个小时，最长的一晚连着做了20多小时。“过年期间人手确实不够，我们多做一小时，就能多让几户人家早一日拿到物资。”

在通宵达旦工作的同时，他们也收获了惊喜与感动。

“有一天凌晨，我们还在忙着打包，大家都有点筋疲力尽。这时候天上突然飘起雪，我们都开始唱，‘2022年的第一场雪，比以往来的更有意义一点’……”回忆起那天晚上的场景，曹莉莉的语气十分轻快。“流水线”上的机械式工作氛围被欢声笑语打破，热火朝天的工作热情温暖了寒冷冬夜。

这边，曹莉莉与同事们牵挂着焦急等待物资的百姓，另一边，家人也在牵挂着她。

“我家里人经常给我发消息让我注意休息，还从老家邮寄了土鸭过来，让我熬汤补一下。他们非常支持我的工作。”曹莉莉说，除夕当晚，她用家里人寄来的食材为自己做了一顿丰盛的年夜饭。

采访完两位青年保供员后，记者还联系上在社交平台晒出“新年大餐”的杭州市民冯海玲。

“第一天隔离时，家里什么物资都没有了，‘防疫礼包’就像是雪中送炭，里面还有红围巾、‘福’字、春联等，让人感觉到浓厚的过年氛围。”冯海玲说。

此处心安是吾乡。年夜饭承载了中国人对过年的最大愿望——团圆。对于他们来说，虽此刻不在家人身边，但“家家户户过好年”是共同的心愿——为别人实现这一心愿，同样令人满足。(张煜欢 魏嫣然 张雨滴)

(责编：郝孟佳、熊旭)