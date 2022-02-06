4日晚，一场美轮美奂的开幕式拉开了北京冬奥盛会的序幕。很多国外媒体、观众在观看完开幕式后，对暖场节目的儿童舞蹈、孩子们合唱奥林匹克会歌以及大屏幕播放的萌娃滑雪画面，表达了喜爱之情。

2月4日晚，第二十四届冬季奥林匹克运动会开幕式在北京国家体育场举行。这是开幕式前的表演。新华社记者 薛宇舸 摄

“开幕式有很多部分具有创造性，我个人非常喜欢那些可爱的小孩滑雪的画面，尤其是有个看起来刚一岁的穿着红色滑雪服的小孩，站在单板上的那个画面，还出现了宠物狗，我觉得非常美好！”乌克兰的一位媒体工作者在散场后对记者说。

这位乌克兰人描述的画面上的小主角叫王予玑，在冬奥会开幕前，新华社记者拍摄她的“不会走路就能滑雪”的视频上传到社交媒体后，引来广泛关注。北京冬奥会开幕式现场播放了她滑雪的画面，大量国外网友看到后都纷纷表示十分可爱，这个萌宝“萌”到了全世界。

美国人鲍勃·比森说，那些中国小孩子滑雪、打冰球的视频画面，是开幕式的高光时刻。

这是开幕式前的表演。新华社记者 李尕 摄

来自罗马尼亚的多罗班特·加布里埃尔很欣赏暖场表演中孩子们的舞蹈，他感叹道：“孩子是我们这个世界的一切！”喜爱冰球运动的加拿大人马文·沃克说，看到北京冬奥会开幕式上孩子们的精彩表演让他想起了自己的童年。

斯图尔特·波瑟是一位居住在伦敦的小提琴家，他对一群孩子用希腊语无伴奏地演唱奥林匹克会歌的表演喜爱有加。他在社交平台上转发该段表演视频时甚至十分夸张地说：“我觉得中国应该举办所有的奥运会！”

同样喜欢这段合唱表演的摄影师斯特拉托斯·萨菲奥利斯说，孩子们的合唱表演是“令人赞叹”的。

2月4日晚，开幕式上的“雪花”环节。新华社记者李尕摄

“儿童表演的部分都非常棒！”现场观看了北京冬奥会开幕式的巴基斯坦人阿里·海德尔说。他认为，开幕式整体上非常棒，自己非常开心能够现场见证这样的仪式。（赵建通、杨帆）

(责编：彭晓玲、郝孟佳)