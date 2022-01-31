1月26日上午，《阅读与成才》创刊座谈会在北京召开。会议由韬奋基金会秘书长张增顺主持，韬奋基金会监事沈水荣在会上宣读了《阅读与成才》杂志编委会名单，韬奋基金会理事长聂震宁向13位编委会委员颁发了聘书。

编委会委员、韬奋基金会副秘书长黄国荣介绍了本刊的创刊经过。《阅读与成才》于2021年6月获批创办，由国家新闻出版署主管、韬奋基金会主办，办刊宗旨为：倡导青少年阅读和家庭亲子阅读，研究阅读理论，探索阅读方法，培养阅读习惯，提升阅读兴趣，营造崇尚阅读的社会氛围。通过评审多种备选方案，韬奋基金会最终选用了分支机构韬奋基金会阅读组织联合会提出的创刊方案。作为专业从事阅读服务和推广的机构，韬奋基金会阅读组织联合会深耕亲子阅读和青少年阅读领域多年，深谙相关领域的阅读需求，拥有专业的阅读服务团队和更为成熟的阅读能力提升方案。

随后，《阅读与成才》杂志总经理、韬奋基金会阅读组织联合会会长石恢从办刊宗旨方针、内容读者定位、栏目设置构想、未来经营想法、未来活动设计等五大方面，向与会领导和专家详细介绍了办刊思路。他表示，杂志将承继邹韬奋先生全心服务读者的理念，坚持正确的思想导向，秉持科学、严谨、务实的办刊风格。石恢强调，单纯依靠内容吸引精准读者的时代已经过去了，必须改变传统办刊思路。《阅读与成才》未来的经营设想，是基于阅读资源整合的平台打造。

与会领导与编委会成员就办刊设想展开了热烈评议和积极讨论。中国新闻出版传媒集团董事长马国仓表示，《阅读与成才》创刊不易，但“生逢其时”，意义重大，应充分发挥天时地利人和的优势，聚焦目标读者，突出重点栏目，扩大发行渠道，建立经营模式，打造特色平台，形成优质品牌。中国大百科全书出版社社长兼党委书记、韬奋基金会全民阅读促进会会长刘国辉针对本刊的内容和文风，提出“有理想、有温度、有色彩”三点建议，希望期刊要吸引读者，帮助更多青少年、老师、家长在阅读中汲取正能量。北京大学信息管理系教授王余光就期刊定位提出多条具体建议，为期刊定位中的一些难题、矛盾之处提供了优化方案，提出设置“个人阅读史”、“阅读推广人”等特色栏目，希望本刊聚焦在帮助广大家长、中小学老师提高阅读水平上，打造一本高质量、可读耐读、有留存价值的大众性阅读杂志。中国新闻出版研究院国民阅读研究与促进中心主任徐升国提出“新人才、新内容、新体验”的观点，指出在新时代背景下，融媒体带来的多种阅读新体验，对传统纸媒提出了新的挑战，也提供了新的机遇，他期待《阅读与成才》能够提供优质的融媒体阅读内容、阅读形式与阅读体验，继承弘扬韬奋精神，更好地服务读者，助力全民阅读。读联汇(北京)文化传媒有限公司执行董事吴问涛代表杂志经营团队，对韬奋基金会领导和众编委的意见和建议表示感谢，并表示一定精益求精、发挥所长，尽力办好杂志。

最后，《阅读与成才》编委会主任、韬奋基金会理事长聂震宁作总结讲话。他指出，与会嘉宾开言有益，既有深厚的经验之谈，也有积极的方向作用，对未来的办刊工作有所启发，并对编委队伍与杂志编辑部提出了三点意见：一是要充分认识到《阅读与成才》是在“全民阅读”受到高度重视的形势下创办的，要积极响应国家倡导，趁“风”而上、顺“势”而为，广泛听取专家和读者的意见，稳抓稿件质量，充分利用融媒体，提高期刊影响力，发挥表率作用，作出应有贡献。二是要坚持正确方向导向，坚持走高质量发展的道路，从创刊开始就要打造精品，文章不要板着脸，要亲切、真诚、可爱，可读之外，更要耐读。三是恳请主管单位长期监督，促进本刊长远、健康发展。

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