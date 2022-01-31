王卓

“请问华中科技大学的周书记，就‘纪委书记在校党委常委会、校长办公会等决策会议上敢于发表意见’这一点，能不能举个例子？”中央纪委国家监委办公厅负责人向华中科技大学纪委书记周建波提出问题。

会议室另一侧的周建波略微思考了几秒，讲了一个校属企业下属子公司向母公司借钱盖房，议题上了学校党委常委会后，在他的坚持下被否决的例子。“我体会，纪委监督就是看一件事在程序上是不是合规合法，而不是事事冲在一线。”周建波说。

1月21日下午4点，2021年度中管高校纪委述职会进行到第二项议程——考核工作参加单位随机提问和即席点评。

在21所中管高校纪委书记代表学校纪委依次述职之后，与会的中央纪委国家监委驻教育部、工业和信息化部、中国科学院纪检监察组负责同志，以及包括办公厅、组织部在内的中央纪委国家监委机关9个厅室的负责同志就感兴趣的问题开始提问。

十九届中央纪委六次全会闭幕当天下午，深化中管高校纪检监察体制改革动员部署会议召开，吹响了中管高校纪检监察体制改革向纵深推进的号角。

“趁热打铁召开中管高校纪委2021年度述职会，既是一年一度的成果梳理，也是交流学习的好机会，更是对中管高校纪委贯彻中央纪委六次全会精神、做好改革工作的再动员。”中央纪委国家监委第二监督检查室有关负责人说。

从政治监督到日常监督，从纠治“四风”到案件查办，从警示教育到队伍建设，纪委书记们的发言勾勒出2021年中管高校纪委监督工作全景。

“述职，一方面报告了工作，另一方面起到了良好的交流互鉴作用。”清华大学纪委书记李一兵感到，各中管高校纪委凝心聚力、尽职担当，大家的工作都取得了新的进展、新的成效，探索出了很多工作亮点。

2021年，中管高校按照新调整的领导人员管理体制运行，党中央对31所中管高校开展了第七轮集中巡视，中管高校纪检监察体制改革落实落细、稳步推进，高校全面从严治党向纵深发展。

此次述职会上介绍了几组数字：从立案情况看，31所中管高校纪委共立案审查调查260件，同比增长46.9%，平均每所高校8.4件；从追责问责情况看，问责党组织55个，同比增长111.5%，问责干部184人，同比增长62.8%，其中问责处级干部142人，占77.2%。

21名纪委书记在发言时，普遍把严肃执纪问责情况作为报告的重要内容——

北京大学办结问题线索64件，比2020年增加68.4%；复旦大学从巡视反馈意见中主动挖掘出4个问题线索开展初核，将3个谈话函询件转初核；中国科学技术大学将发现涉嫌职务违法犯罪的应移尽移，初核发现附属医院领导董某某涉嫌职务犯罪，校纪委坚决移送……

惩治震慑、制度约束、提高觉悟一体发力、标本兼治的综合效应在高校逐渐凸显。

看到成绩的同时，还要清醒认识到中管高校反腐败斗争形势依然严峻复杂。有的重点领域廉洁风险隐患仍然存在，有的违规经商办企业大搞利益输送，有的违反中央八项规定精神的问题时有发生，唯有把反腐败斗争这场攻坚战、持久战进行到底。

“述职是对履职尽责的一次考验。我更加深刻地感受到党中央对中管高校纪检监察工作的关心和期望，感受到中管高校纪委担负的沉甸甸的政治责任，感受到尽快全面解决好‘不敢’‘不愿’‘不会’监督问题的强大压力和动力。”北京航空航天大学纪委书记何新洲说。

“我们将把贯彻十九届中央纪委六次全会精神与落实《关于深化中管高校纪检监察体制改革的意见》结合起来，坚持严的主基调不动摇，做深做实政治监督，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，协助学校党委深化中央巡视整改、坚持不懈把全面从严治党向纵深推进，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。”李一兵说。

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