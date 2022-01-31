首都师范大学党委准确把握“学党史、悟思想、办实事、开新局”的总要求，紧紧围绕“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”的总目标，从2021年开始建设“百位大使谈外交”课程，邀请我国前驻外大使及专家主讲建党百年来党领导下的外交外事工作发展历程，生动展现中国特色大国外交的伟大实践、光辉成就和历史经验，并通过联学联建的创新形式，促共建、助融合、共发展，持之以恒推进党史学习教育常态化长效化。

党的外交外事工作是党和国家总体工作的重要组成部分，党领导下的外交外事工作史是党的波澜壮阔奋斗史的重要内容。以党史学习教育为契机，系统深入学习党领导下的外交外事工作史，深刻把握在建党百年、民族复兴、国家建设的历史进程中党领导外交外事工作的先进性、创造性和时代性，传承优良传统，感悟伟大成就，汲取宝贵经验，对于深入理解中国特色外交理论体系，具有十分重要的启示意义和指导意义。

学校党委将建设“百位大使谈外交”课程作为纵深推进党史学习教育的重要举措，坚持以建党百年来党领导下的外交外事工作为主线，现已邀请17位资深外交官和专家作专题报告，使广大党员和师生全方位、立体化了解党领导下的外交外事工作史和新时代中国特色大国外交，进而树立全球视野，培养国际化思维。

“百位大使谈外交”课程体系完善，主题丰富，高屋建瓴。在横向覆盖面上，讲座内容涉及政治外交、经济外交、科技外交、文化外交、体育外交、民间外交等不同领域，全景式展现党领导下的外交外事工作；在纵向时间线上，讲座梳理了不同历史时期党领导下的外交外事整体工作面临的挑战、采取的策略和取得的成就，不同阶段与世界重要国家和地区间外交关系的演变和发展，以及对未来国际局势和国际关系发展的展望；在具体事件点上，主讲大使和专家以外交一线的亲身经历为切入点，展现他们以精湛的外语技能和深厚的知识素养增进中外友谊，以优秀的人格魅力和卓越的政治智慧捍卫国家尊严，以无私的奉献精神和无畏的牺牲精神投身国家外交的非凡人生。

“百位大使谈外交”课程实现了形势政策教育、思想政治教育与党史学习教育的有机结合，不仅使广大党员和师生深入了解了党和国家外交外事工作的发展历程和新时代中国特色大国外交的丰富内涵，加深了对国际局势和国际关系的理解，而且更加深刻地领悟到党的领导是中国外交最大的优势，是中国外交事业不断走向胜利的根本保障。讲座增强了党史学习教育的针对性和实效性，有助于广大党员和师生进一步开阔国际视野，坚定理想信念，树立大局观念，厚植家国情怀，真正做到明理、增信、崇德、力行。

学校党委以党史学习教育为引领，以“百位大使谈外交”课程为重点，以主题党日活动为载体，同步组织学校外事部门与文化和旅游部国际交流与合作局、中国宋庆龄基金会国际合作交流部、教育部中外语言交流合作中心等外交外事工作单位开展党史学习教育联学联建活动，通过参观主题展览、听取专题党课、开展座谈研讨等多种形式，深入学习党领导下的外交外事工作发展历程，同时在外交外事工作领域建立交流机制，搭建合作平台，有力推动了党建业务双融合、双促进。学校党委立足服务国家外交战略和北京国际交往中心建设，依托党史学习教育联学联建活动，承办文化和旅游部海外中国文化中心教师培训和教育部中外语言交流合作中心国际中文教师在线培训等项目，与中国宋庆龄基金会洽谈战略合作事宜，使党史学习教育实现了学党史悟思想入脑入心、办实事开新局落实落地。

学校党委将继续常态化长效化推进党史学习教育，不断巩固拓展党史学习教育成果，持续建设“百位大使谈外交”课程，引领全校师生持续与承担外交外事工作的政府部门、人民团体、事业单位持续开展党建业务交流合作，深化党史学习教育新成效，将学习教育成果切实转化为推进学校国际化发展战略、实施“攀登计划”和推动“双一流”建设的实际行动，奋力建设中国特色世界一流师范大学。（来源：中国青年网）

(责编：马昌、王欲然)