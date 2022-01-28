人民网北京1月28日电 （记者郝孟佳、温璐）记者今天从教育部获悉，教育部26日召开2022年第1次全国教育系统疫情防控工作视频调度会议，研判疫情形势，交流地方和高校寒假疫情防控和留校学生生活服务保障做法，部署寒假、春节和冬奥会期间教育系统疫情防控工作。

会议指出，寒假放假，春节临近，举世瞩目的冬奥会、冬残奥会即将开幕，我国新冠肺炎疫情防控“外防输入、内防反弹”压力持续加大，师生返乡过春节，疫情通过交通工具、人员流动和聚集发生传播的可能性增大，教育系统疫情风险仍然存在，必须始终高度重视学校疫情防控工作，落实各项防控措施，确保师生生命健康、校园安全和教育系统稳定。

会议要求，各地教育部门和高校要从思想认识是否到位、防控措施是否精准、应急预案是否落实、免疫屏障是否牢固、联防联控是否高效、服务关怀是否充分等六个方面认真梳理疫情防控各环节落实情况。

会议强调，两年多来全国教育系统疫情防控工作始终把3亿多师生生命安全和身体健康放在第一位，最大限度保障师生生命健康安全，形成了五点经验和共识。一是提高政治站位，强化政治担当，坚决贯彻落实疫情防控决策部署。二是严格落实常态化疫情防控措施，落实高等学校、中小学校和托幼机构新冠肺炎疫情防控技术方案各项要求。三是做好充足应急预案准备，在疫情发生时以最快速度做好师生隔离转运、流调筛查，短时间有效遏制疫情传播蔓延。四是线上线下教学方式及时转换，统筹疫情防控和教育改革发展，确保疫情防控不放松、改革发展不停步。五是加强全方位人文关怀，加强师生健康管理、心理疏导和校园物资保障。

会议对寒假、春节和冬奥会期间教育系统疫情防控工作作出部署。一是强化北京、河北两省市教育系统疫情防控，关心关爱参加冬奥志愿服务的师生，筑牢首都疫情防控屏障，为北京冬（残）奥会顺利举办创造良好环境。二是切实做好寒假和春节校内服务保障，让留校学生“在校如在家”。三是有针对性加强师生假期疫情防控教育引导，引导做好自我防护、减少走亲访友频次和聚餐聚会活动。四是及早谋划和制定春季开学返校方案和疫情防控方案，完善应急预案并在春季开学后开展多层次、多形式应对校园突发疫情应急演练。五是落实假期应急值守，确保一旦突发应急情况，第一时间报告与处置。

教育部应对新冠肺炎疫情工作领导小组办公室、相关专项工作组负责人，各省级教育行政部门、教育部直属各高等学校、部省合建各高等学校负责人等，分别在主会场和分会场参加会议。北京市教委、河北省教育厅、天津市教委、河南省教育厅、陕西省教育厅、南开大学、陕西师范大学等7个单位负责人作交流发言。

在近日举办的国务院联防联控机制新闻发布会上，教育部相关负责人表示，从大学校园来讲，在疫情防控方面存在着比较多的特点或者是难点。要做好应急演练，确保一旦出现疫情，能够及时启动应急方案。不管是留在学校的师生还是返乡的师生，对校内的师生来讲要做好生活保障和心理安慰。同时，对于返乡的师生来讲，也要督促他们做好日常的健康管理，都要严格落实疫情防控各项措施和要求。对于高校疫情防控的各项措施，不管是常态化的疫情防控还是应急预案，都要进行及时检查和督促，确保每一项措施都能够落到实处。

此外，记者从国家卫生健康委员会了解到，截至2022年1月27日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团累计报告接种新冠病毒疫苗298948.0万剂次。

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