原标题：北京老年科技大学成立

近日，北京市科学技术协会在北京科学中心成立北京老年科技大学。

中国老科学技术工作者协会会长陈至立，中国工程院院士、北京老科学技术工作者总会会长尹伟伦共同为北京老年科技大学揭牌。

北京市科协党组书记沈洁指出，挂牌成立北京老年科技大学，既是全面落实积极应对人口老龄化国家战略的有力举措，也是发挥老年科技人才优势，推动和促进老年群体科学素养提升的积极行动，标志着具有北京科技特色的老年教育平台正式启动。

北京老年科技大学建设要以提升老年人科学素质，增强老年人的获得感、幸福感和安全感为目标，以提升老年人信息素养和健康素养为重点内容，与社会协同提升资源供给和服务，提高老年人应对社会问题的能力，满足老年人对美好生活的需求。

“北京市科协将按照中国科协和市委的工作要求，做好以下3方面工作：一是坚持政治统领，传承弘扬科学家精神，积极发挥老科技工作者在传承和弘扬科学家精神方面的优势作用，大力发掘老科学家故事，选树老科学家榜样，传播新时代科学家精神，努力在全社会营造崇尚科学、崇尚人才的良好氛围；二是坚持首善标准，建设好老年科技大学，坚持‘网络化发展、体系化课程、互助化教学’的‘三化’办学模式，构建‘1+N’一体化老年教育服务体系；三是坚持首创精神，推动数字化赋能科普资源和应用场景建设，扩大老年教育资源供给。”沈洁说。

中国老科学技术工作者协会常务副会长齐让对北京老年科技大学的建设提出了3点建议和希望：一是要提高政治站位，引导学员听党话、感党恩、跟党走；二是教学活动要以老年人为中心，充分考虑老年人感受和习惯，确保教学活动安全、对路、实用，多数学员满意；三是希望北京老年科技大学积极探索共建、共享、共赢，精心、精细、精准的办学管理长效机制，小中心、大网络，覆盖社区，辐射全国。充分发挥首都地区的积极示范作用，为全国老年科技大学的创建提供有益经验。

据悉，北京老年科技大学的挂牌成立，是落实《中国老科协、中国科协科普部关于创建老年科技大学的指导意见》关于“发挥老科协组织优势和智力优势，充分利用科技馆和老年服务设施等公益平台，充分运用现代信息技术手段，推动和促进老年群体继续教育”的具体行动。北京老年科技大学将为切实解决老年人在运用智能技术方面遇到的困难，提高老年人适应智慧社会发展能力，促进智能技术发展与老龄化发展相协调，实现老有所乐、老有所学、老有所为、老有所养。（记者马爱平）

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