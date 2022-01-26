原标题：镶嵌在青藏高原的“古人类手脚印”

近日，我国考古团队在西藏拉萨市邱桑村发现的“古人类手脚印”成功入选《考古学》（Archaeology）2021年度“世界十大考古发现”榜单，这也是迄今为止发现的世界上最早的古人类艺术遗迹，比目前已知的岩面艺术都要老。

青藏高原高寒、缺氧的环境给高原上生存的人类带来了严峻挑战。古人类何时“占领”高原一直以来都是考古学中关注的焦点问题之一。

早在1988年，广州大学章典教授领衔的考古团队在青藏高原考察的时候，就在西藏邱桑村现代温泉附近发现了一组约1至2万年前古人类的手脚印，并被证实是史前人类在古泉华软泥上故意压制而成的。

2018年10月，章典考古团队第二次青藏科考的过程中，又有了新发现。在邱桑村雄曲河附近的古泉华沉积上，发现一组由5个手印和5个脚印组成的岩面艺术暴露在地表。泉华沉积早就脱水并凝固成岩，历经岁月洗礼，古人类的手脚印被几近完整地保存了下来。为了弄清楚此次手脚印的年龄，西安交大同位素实验室通过铀系测量法，最终测定其表层年代为距今16.9万年至22.6万年之间。

世界足迹学家Matthew R. Bennett教授和章典教授团队成员对距今16.9万年至22.6万年的“古人类手脚印”进行了拍照、测量、3D模型模拟和手脚印形态定量分析。结果显示的特征都指向一个事实：手脚印的确是在泉华成岩之前由古人类压上去的。

“最早岩面艺术出现在高原上，表明了西藏古人类已经拥有复杂的行为技能，这种能力不但使他们可以应对资源的季节性短缺、低温和缺氧的环境，而且同时创造出了世界上最早的‘装饰性’艺术。”章典教授团队在对“古人类手脚印”的相关分析报告中写道。

邱桑村党总支第一书记兼驻村工作队队长李嘉辉表示：“‘古人类手脚印’的发现对邱桑村整个历史发掘，特别是邱桑村旅游产业的提升是很大的突破，邱桑村今后会将保护与开发相结合，做好宣传工作，以此来带动村里的旅游产业，带动群众增收致富。”

“古人类手脚印”作为西藏新增的古遗迹历史地标，为古人类长期或季节性“占领”高原的最早时间提供了更早证据，也将为西藏当地文旅产业发展打造新的机遇。未来，镶嵌在青藏高原的手脚印“密码”，将进一步破解。（记者尕玛多吉、杜倩）

(责编：温璐、薄晨棣)