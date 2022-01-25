暖阳里的八桂大地，年味正浓。

山村里空气清新，一排排桂北民居错落有致。广西桂林市全州县才湾镇毛竹山村村民王德利家中，客厅墙上贴满了正在上小学的两个女儿的奖状。幸福的笑容洋溢在一家人脸上。

“很好，一家稳稳当当的。”2021年4月25日，在广西考察的习近平总书记来到王德利家中，与一家人亲切地聊家常。在王德利家门口，总书记对人群中朝气蓬勃的孩子们亲切地说：“你们要好好学习，将来做有知识的一代人，用科学知识托起乡村振兴，托起我们现代化的中国。”

山里孩子们的健康成长和全面发展，是习近平总书记心中深深的牵挂。

2019年4月，总书记来到在重庆石柱土家族自治县中益乡小学，提出“要保证贫困山区的孩子上学受教育，有一个幸福快乐的童年”；2020年4月，在陕西杨家岭福州希望小学，总书记叮嘱“不要让孩子输在起跑线上”......

习近平总书记言语谆谆，如春风，似甘霖，呵护“小树苗”茁壮成长。

罗霄山脉，百丈岭下，湘粤赣三省交界处，湖南省郴州市汝城县文明瑶族乡第一片小学，校园里回荡着孩子们的读书声、欢笑声。

2020年9月，习近平总书记在湖南考察时来到第一片小学，走进厨房、储藏间，察看学生餐营养搭配和食品安全。在第二天的基层代表座谈会上，总书记欣慰地说：“昨天我去看了汝城县文明瑶族乡第一片小学，学校里有教学楼、宿舍和食堂，营养午餐是免费的，孩子们很开朗，说明改革开放以来，我们基本解决了义务教育普及化的问题。”

2020年以来，第一片小学添置了教学一体机、多媒体系统；安装了视频电话，方便学生特别是留守儿童与外地亲人联络……校长朱细芬说：“前些年，学校连水电都不通，如今已经脱胎换骨啦！”

为加快改善贫困地区办学条件，从2017年起，湖南边远地区特别是山区，每个县建设1至2所主要面向农村学生的中小学校，使10余万名乡村孩子在家门口“上好学”的愿景成为现实。

从建设乡镇寄宿制学校免去孩子们的奔波之苦，到营养午餐计划让农村学生“吃得更好”，再到建立健全困境儿童保障工作体系……一系列扎实的举措，让每一个孩子都能感受到社会主义大家庭的温暖，在祖国的蓝天下快乐成长。

如今，湖南汝城县文明瑶族乡第一片小学的孩子不仅有了新校舍、现代化教学设备，还有了城里来的新老师。

2021年，对口帮扶学校——长沙市芙蓉区东郡小学给第一片小学派来了2名支教老师，分别教授英语和语文。第一片小学的教师队伍从4人增加到11人，其中1名硕士研究生、7名本科生和3名大专生。

“下不去” “留不住” “教不好”，师资是农村教育面临的大问题。习近平总书记对此十分关心。

2019年4月，冒着早春的微雨，习近平总书记沿着蜿蜒的山路，辗转3个多小时来到重庆石柱土家族自治县中益乡华溪村。“支教多长时间了？”“现在工资水平和县城或者其他地方比怎么样？”“多长时间能回一次家？” 中益乡小学操场上，习近平总书记一句句暖至心扉的话语，让老师们倍觉亲切。

近几年，中益乡小学不仅迎来了城里的支教老师，孩子们也可以通过远程学习平台学习倾听城里特级教师的讲授。

2019年，重庆人和街小学与中益乡小学搭建了远程学习平台。城里的特级教师在一头上课，由高清AI跟踪摄像头对动作进行实时智能识别和捕捉，呈现师生特写、教室全景和板书；另一头的老师负责线下辅助，学生远程同步上课，还能和老师直接互动。

有了更好的教育，越来越多山里的孩子能看到外面精彩的世界，拥有更美好的未来。

2020年4月21日，在陕西考察的习近平总书记走进平利县老县镇中心小学五年级一班，询问孩子们学习和生活情况。“现在这些孩子们的风貌，都是非常好的。而且眼镜不多啊，这个很重要。”“文明其精神，野蛮其体魄，我说的‘野蛮其体魄’就是强身健体。”习近平总书记欣慰地说。

每到冬季，北京市延庆区珍珠泉中心小学就会在校门口封冻的河面上给孩子们上体育课。给孩子们上滑冰课的是一位年近七旬的退休老教授赵纪生，他不仅教会了小学生们滑冰，还帮他们组建了一支山村小学冰球队。

“我在冰球队最大的愿望，就是想跟赵教练一起去北京市甚至其它国家去打比赛！”六年级学生李锦宏许下自己的梦想。

“冬奥会的阳光不能够只是在各大城市之间，也得照进乡村、山里。”赵纪生说，“冰雪运动能塑造山里孩子们健全的人格，我觉得这是体育教育的精髓。”

如今，从城市到乡村，从平川到深山，冰雪运动走进很多校园，不仅让孩子享受到冰雪的乐趣，也锻炼了强健的体魄。

“既把学习搞得好好的，又把身体搞得棒棒的，做到德智体美全面发展，将来成为祖国建设的栋梁之材。”这是总书记对孩子们的殷殷期待与关爱。

从小文明精神、野蛮体魄，磨练羽翼，孩子们定能振翅逐梦。

“今天做祖国的好儿童，明天做祖国的建设者，美好的生活属于你们，美丽的中国梦属于你们。”习近平总书记的嘱托，是对新时代少年儿童的美好期待，也指引着中华民族接续奋进的光明未来。

在阳光雨露的滋养下，山林里一株株茁壮成长的幼苗必将成为国家的栋梁之材，担当起实现中华民族伟大复兴中国梦的时代重任。

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来源：央视新闻客户端

(责编：宋心蕊、岳弘彬)