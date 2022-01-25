原标题：怎么办，谁来教浙江科技类校外培训机构有了统一规范

科技类校外培训机构要想更好地契合青少年科技素养的培养需求，首先需要提高教师的教学教育能力，加强教师执业资格的认定；其次，需要加强培训机构的服务等级考核及管理。

“双减”政策已出台半年，学科类校外培训机构或退场、或转型，形势渐渐尘埃落定。与此同时，对承接学生素质类教育、寒暑假托管学习等需求的非学科类校外培训机构，相关规范的要求也越来越细化。

近日，浙江省科技厅与浙江省教育厅联合发布《浙江省科技类校外培训机构准入指引（试行）》（以下简称《准入指引》），配合“双减”政策落地，就组织形式、开办资金、开办资质、场地设备、课程设置等内容提出明确的基本要求，并将于2月15日开始实施。

“相比文艺、体育类，科技类校外培训机构近几年才逐渐兴起。浙江率先出台《准入指引》，尤其注重对师资建设、培训质量、资金管理和安全底线的规范，希望对行业的有序发展形成正向激励。”浙江省外专局负责人说。

激发学生科学兴趣 合理设置培训机构准入门槛

自去年11月起，浙江省科技厅通过摸排调研，统计得出浙江省在册科技类校外培训机构1326家，其中635家是“双减”后由学科类培训机构转型而来。

根据《准入指引》，科技类校外培训机构应为从事中小学生编程、机器人、创客、科普知识等，旨在培养科学兴趣、提升科学素养、拓展创新思维能力的非学历培训机构。

科技类校外培训机构该如何更好地契合青少年科技素养的培养需求？

“首先，需要提高科技培训机构教师的教学教育能力，加强教师执业资格的认定；其次，需要加强培训机构的服务等级考核及管理。”浙江省发明协会少年科创专业委员会主任、浙江工业大学教师朱国清表示。

《准入指引》明确要求科技类校外培训机构聘用师资应具备大学专科及以上学历，并持有政府部门颁发或认可的、与培训内容相对应的《教师资格证》，或相应的职业（专业）能力证明。

“以编程为例。编程类课程鼓励学生动手动脑，完成创新作品，具有较强的专业性、操作性。”浙江酷哥创客教育科技有限公司CTO余昌盛博士说，因此对从业人员进行规范尤为关键，要保证其资质水准，从而确保课程内容质量，防止“劣币驱逐良币”。

“《准入指引》还明确了培训机构应当对培训内容的合法性、合规性、安全性作出书面承诺并自觉接受行政主管部门和社会的监督。”浙江省外专局负责人表示。

管理刚柔并济 促进行业良性发展

科技日报记者注意到，《准入指引》的多处内容突出“不得”二字，为科技类校外培训机构标清“红线”。比如“不得以任何形式借办科技类培训之名开设学科类课程内容。”

“要防止学科类培训机构‘挂羊头卖狗肉’，以非学科类培训机构的形式出现。”朱国清建议，对借办科技类培训之名开设学科类课程内容的机构应该严格处罚，比如可将其纳入失信名单等。

此外，《准入指引》还提出，科技类校外培训机构的任职教师应持有教师资格证或相应的职业（专业）证明，每班次的教师原则上不低于学生人数的5%，其中不得聘用中小学在职老师。对此，朱国清认为这将有效避免培训机构为招生及市场竞争，高薪聘用在校老师，挖学校墙脚的现象。

“双减”政策出台后，学科类培训机构倒闭、法人逃跑、家长退费无门等现象频发。在资金监管方面，《准入指引》明确了培训机构一次性收费不得超过3个月，以确保学生利益和消费安全性；同时，培训机构在设立时开办资金须经法定机构进行验证，已设立的机构则在2年内进行复核，杜绝漏查、漏管现象。

“值得一提的是，相比此前的意见征求稿，正式印发的《准入指引》少了‘场地面积不少于300平方米’等内容，听取了社会意见，体现出对行业的鼓励。”余昌盛说。

浙江省外专局负责人介绍，在《准入指引》附则中提到，各设区市要按照《准入指引》的要求和当地实际，研究制订本地区科技类校外培训机构准入的具体设置要求、审批登记办法和流程，“如此规定，主要考虑到地区间的不平衡。地方结合自身实际情况拟定的具体设置要求，需按规范流程进行，公开征求意见，既要守住严格审批的底线，又要防止出现‘层层加码’‘一刀切’现象”。

朱国清表示，《准入指引》将规范科技类培训市场的各参与方，激发和培育学生的创新能力，确保培训价格及行业利润适度、机构进退机制科学有序等。（江耘）

(责编：温璐、熊旭)