人民网北京1月24日电 近日，广西壮族自治区河池市罗城仫佬族自治县小长安小学会议室响起了郎朗的读书声，这是小长安镇实效语文工作坊举行的“‘书香缕缕沁心脾’线下读书沙龙分享会”，也是广西师范大学教育学部“双线+双师”系列教育教学活动的缩影。

国家振兴关键在教育，教育振兴关键在乡村。近年来，广西师范大学致力于促进西部民族地区乡村教育发展，开展“双线+双师”系列教育教学活动，助力偏远贫困地区课堂教学质量提升。

2021年，针对西部乡村学校数字化线上教学资源匮乏，学科、学段和类型的覆盖面过窄，教学改革与团队建设的线上资源供给明显不足等问题，广西师范大学教育学部在罗城仫佬族自治县全面开展了“双线教学+双师团队”模式，组建了22个乡村骨干教师工作坊，协助和指导乡村教师自主开展工作坊线上线下混合研修。自各工作坊成立以来，已自主开展读书分享、公开课、微讲座、专题研讨、微信共研等形式丰富多样的校本教研活动60余次，与参训前有教无研、形式单一的情形形成了鲜明对比。

“双线教学+双师团队”加出新范式。“双线”意在打造线上和线下双向融合的教育教学方式，突破传统教学的时间和空间限制；“双师”意在整合城乡优势师资，加强教师的团队建设，为西部乡村教育发展提供新范式。学校推出的系列教育教学活动，通过对优势师资、优势教学资源的整合，实现资源利用的最大化，使教育教学资源发挥最大效用，为乡村教育发展提供了资源支持。

“双线教学+双师团队”教学模式，借助教师工作坊、录播课程、送教下乡等教育教学活动，为乡村教育发展提供了新的思路。长期进行资源投放的录课学校达60所、录课教师136人，已建成数字化资源4216个，其中教学视频资源2619个，配套教学资料1597个，视频浏览量达513064次。

(责编：郝孟佳、秦华)