马泰在音乐会上做汇报演出

王张锋摄

灯光柔和的演奏厅中，轻盈优美的扬琴声如山泉般流淌开来，流入现场听众的心中。一曲终了，全场鼓掌欢呼声不绝于耳。悠扬轻快的《喜讯》，优雅婉转的《钦巴龙第二号组曲》，极具东方韵味的《茉莉花》，琴音潺潺，如同珠落玉盘，余音袅袅，让人回味无穷。

1月6日，一场别具意义的音乐会在中央音乐学院举办，中央音乐学院首位中国扬琴国际研修生——捷克青年扬琴演奏家马泰，面向校内外各界人士，汇报了他来华研习中国扬琴演奏的最新成果。

马泰自8岁起师从捷克钦巴龙（即欧洲扬琴）协会主席鲁热娜·杰茨卡教授学习，后获捷克雅纳切克音乐学院钦巴龙副学士学位。2018年，他考入美国北方州立大学，成为美国大学首位钦巴龙专业学生，曾先后荣获2017年捷克国际钦巴龙艺术节最高年龄组独奏一等奖和特别评审团奖、2021年国际钦巴龙艺术节二等奖第一名（一等奖空缺）和特别评审团奖等欧洲重要比赛奖项。

扬琴属于击弦类乐器，起源于中东地区，明朝由波斯传入中国，并本土化为中国的民族乐器。扬琴在世界上分布广阔，名称各不相同，钦巴龙是东欧等国的叫法。中国扬琴和钦巴龙在形制、技法、音乐风格上有诸多不同。钦巴龙体型比中国扬琴要大，它的琴槌大多使用木槌，中国扬琴则用的是琴竹，这也使得两者在音色上有所不同。

在美国求学期间，马泰产生了来中国的想法。受新冠肺炎疫情影响，马泰所在学校的课程都改为了线上，他因此有了更多时间与朋友们相处沟通。在一次交谈过程中，马泰的好朋友在称赞他的演奏时，建议他可以去中国学习交流。这句话触动了马泰，他开始学习中文，寻找钦巴龙和中国扬琴之间的联系，同时也时刻留意着可以来中国学习的机会。

2021年9月，马泰在中国教育部中外语言交流合作中心奖学金的支持下，来到中央音乐学院，师从中央音乐学院音乐孔子学院办公室及音乐国际时间与研究基地主任、扬琴专业博士生导师刘月宁教授。在为期5个月的研修中，马泰抓紧一切时间刻苦学习，深厚的音乐功底让他很快就掌握了中国扬琴的演奏技巧，并学会了《春到清江》《将军令》《弹词韵》等作品。

“这比我之前偶然遇到的所有音乐都更加旋律优美，因为它与中国的历史和文化密切相关，而且中国音乐使用的五声调是一个非常适合我的系统，在演奏这些作品时，对我很有启发。”马泰表示。

除中国扬琴之外，马泰还学习了中文、书法、中国音乐国际传播历史等多门相关课程。在与学校老师和同学们的日常互动中，也会积极地向中国师生介绍捷克文化。

他的努力刻苦让刘月宁十分感动，“马泰是一个热爱中国音乐和文化的捷克青年演奏家，他每天早上5点钟就起床练琴，与此同时，还努力地在考HSK（汉语水平考试）。他对汉字很敏感，有时候还能纠正别人的错误。我觉得这就是文化的力量，就是音乐的力量，使我们能够交流互通，文明互鉴。”

在中国的这段时间，马泰表现出对中国文化的浓厚兴趣，“我还不太了解中国，虽然我有学习中文和书法的经历，但了解中国语言、中国历史、中国音乐是一个漫长的过程，这是一条令人兴奋的道路，充满了惊喜的探索，我不可能在5个月内完成。希望未来能再次来到这里。”

中央音乐学院音乐孔子学院及基地近10年来致力于培养海外中国音乐专家。“这次马泰作为国际研修生来学习中国扬琴，只是一个开始，将来会有更多留学生来到中国研习中国民族乐器和中华优秀传统文化。”刘月宁说。她认为，中国音乐文化想在世界范围内产生广泛共鸣和影响力，需要培养更多像马泰这样既有相当专业水准又喜爱中国的外国音乐家、传播交流生力军。马泰作为一个成功的范例，也给未来国际教育交流提供了更多思路。（杨文瑛 郑 娜）

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