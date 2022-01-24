55名牧民在家门口学习并拿到挖掘机培训合格证，西藏自治区那曲市申扎县巴扎乡几那村党支部书记塔尔巴高兴得合不拢嘴。“这在我们村历史上可是第一次！”

几那村是个传统牧业村，地处万里羌塘草原深处，平均海拔4860米。

2019年，柏油路铺到了村里，家家户户脱了贫。虽说蓝天白云、牛羊成群，牧民吃穿是不愁，但后续的增收问题，成了塔尔巴一块心病。“牧闲时节，多数牧民选择外出务工，可没有一技之长，收入都不高。”

作为村里的致富带头人，58岁的塔尔巴带领大家伙儿开办过糌粑加工厂、民族服饰作坊等，对于技术与致富的关系，有着很深刻的理解。

让牧民们学点啥技术呢？塔尔巴正在家琢磨着，西藏自治区党委网信办驻村工作队队长刘风华一头闯进门，“西藏中华职教社可以提供冬闲时的挖掘机培训！还能送教上门！”

塔尔巴眼睛一亮，这可真是个好消息！

到拉萨找项目，雇拖车运挖机，寻找培训场地，安排培训老师的食宿……

前后忙活了3个多月，去年末，培训班在村里开了课。

村委会边上一块篮球场大小的空地上，两台通体黄色的挖掘机格外抢眼。挖机培训老师杨旭东，曾经是一名工程兵，具有20多年的挖机实操经验。他娴熟地操作着机器，8个基本动作一气呵成，赢得阵阵掌声。

原本偏远冷清的小村子一下子热闹起来！为了参加培训，村民早早做出了安排，三四个家庭组成“互助组”，选出不参加培训的人负责放牧，其余的就来培训“充电”、学技术。

“在建筑工地当小工，一天只有100多元；学会开挖机后，收入至少翻一番，甚至更多。”旦增曲珠每次总是最早一个到，最后一个离开。与老一辈牧民相比，这位20多岁的小伙子，有一股闯劲儿，不想固守在这片草原，经常到县城打工。听到村里开培训班，他甚至放弃了一份优渥的短期工作，从县里跑回村里学技术。

村委会的办公室，被改成了临时的学习教室。参加培训的村民被分为2组，一组在学习技术的时候，另一组就到教室里学习国家通用语言文字。这点塔尔巴早有考虑，随着村里对外交流越来越多，语言和技术一样重要。

此次参加培训的共有62人，55人拿到了合格证，其中还有4名年轻的女学员。为了做好后续的配套服务，村里正想方设法对接劳务公司，争取年内就让这次培训见效益。（记者 袁泉）

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