本报记者 田先进

优美的文字、精彩的照片、丰富的版式设计……在安徽省合肥市包河区万慈小学图书馆的一块展台前，记者看到了一份份由学生参与制作的校报。“我们的报纸有很多是以红色文化为主题，在国庆节、建军节还会推出相应特刊。”万慈小学校长王玲玲告诉记者，为了制作校报，孩子们会主动阅读红色书籍、观看红色电影、游览红色景点，然后通过文字表达自己的感受、体会，整个过程下来，孩子们就如同上了一堂生动的思政课。

“现在的思政课教育已不仅限于课本知识，而是更多地走出课堂，与校园活动相结合，让孩子们在潜移默化中树立爱党爱国情怀。”王玲玲说。近年来，包河区坚持育人为本、德育为先的原则，在组织领导、队伍建设、课程设置、活动开展等方面积极探索，扎实推进新时代中小学思政课改革，创新中小学思政课建设模式，着力构建“大思政”育人格局。

提起思政教育的发展状况，包河区教育体育局局长蒋永打开了话匣子。“中小学阶段，学生思维较为活跃，如果缺少思政课的正确引导，容易产生问题。”2019年开始，包河区委区政府把加强改进思政课建设摆在突出位置，专题部署研究思政课和思政教师队伍建设工作，让思政课真正成为落实立德树人根本任务的关键课程。

想让学生接受良好的思政教育，首要任务是组建一支专业化的教师团队。针对思政课教师，包河区实施核心素养提升计划，依托国家各级培训载体进行拓展培训，以所在学校为单位组织开展自主培训，以线上平台为载体开展网络培训。在此基础上，组织开展“包河好老师”“师德楷模”“师德先进个人”等评选活动，引导广大教师守好讲台主阵地，将立德树人放在首要位置，以心育心、以德育德、以人格育人格。该区组建了两个思政课名师工作室，打造“名师+思政课”高质量课堂，组织“主题式”名师课堂观摩、思政育人课堂教学评比等活动，以提升思政教师的教学水平。

为了优化思政教育队伍结构，包河区还统筹多方资源，积极拓展阵地，培育党员领导干部、专家导师、先进模范人物等“社会思政教师”队伍。

许大娟是包河区外国语第一实验小学的大队辅导员，同时也是一名语文老师，她一直在思考如何把语文教学和思政教育相结合。“除了完成基本的教学任务外，教师更重要的工作是育人。要帮助孩子们树立正确的人生观、价值观，激励他们追求向上向善。”许大娟说。

许大娟告诉记者：“前段时间，在给同学们讲解《手术台就是阵地》这节课时，我从白求恩不畏危险、忠于职守、坚持救助伤员的感人事迹出发，引申到抗日英雄杨靖宇坚守阵地的故事，最后再讲到我们身边的抗疫英雄，让学生们更加深刻地感悟共产党人的初心使命，增强他们的爱国主义情怀。”

为了推进思政课程建设一体化，包河区在充分发挥思政课课堂主渠道作用之外，还鼓励老师挖掘其他学科和教学方式中蕴含的思想政治教育资源。“像许老师这样，在非思政课教学中融入时政新闻、革命历史、传统文化等内容的方式，已经逐渐推广开来。通过这种教育方式，孩子们不仅能掌握学科知识，还能在无形中接受思政教育的熏陶。”包河区教育体育局教研室主任王强说，“我们的目的就是想让各类课程和思政课同向同行，使每节课都能成为‘大思政’教育的支点。”

与此同时，包河区教育部门建立了纵向跨学段、横向跨学科的交流研修机制，实施小学、初中、高中等多学段思政课教师“手拉手”集体备课，探索开展高校和中小学融合式教研备课，与合肥师范学院马克思主义学院、合肥市教育科学研究院等单位联合开展“中小学思政课一体化建设课题研究”，探索一体化思政课程体系建设，推动优质教学资源共享。

2020年，包河区教育部门联合北京电影学院（合肥分院）启动了思政教育大舞台暨首届“向阳花”校园戏剧节活动，学生们以红色电影、中国历史故事、战“疫”故事等为题材，创作话剧、歌舞剧、音乐剧等剧目，并在校园里进行演出。

戏剧节的举办不仅丰富了学生们的课余生活，而且在“思政教育”这一主题的引领下，能够帮助学生们在排练、演出中切身感受英雄人物的精神境界，自觉树立家国情怀。“在现场，不少学生、家长都被英雄人物的事迹深深感动，这样的活动我们要一直办下去。”包河区教育体育局副局长李磊说。

此外，包河区还利用辖区内渡江战役纪念馆、安徽名人馆、安徽创新馆等场所，每年组织约2万人次开展研学旅行和综合实践体验，实现红色资源与思政教育的有效衔接。

《 人民日报 》（ 2022年01月24日 12 版）

(责编：白宇、赵欣悦)