本报记者 崔 佳

2021年冬至时节，重庆市龙门浩职业中学校校长钟代文又一次走进了重庆市永川区吉安镇，与他同行的，还有学校部分教师及学校合作企业负责人。这也是继2019年帮助吉安镇销售8万多公斤水果、2020年为吉安镇130多户困难群众赠送并安装净水设备之后，龙门浩职业中学校与吉安镇的第三次线下“握手”。

“这次是为新的一年进一步助力乡村振兴做深度调研。”钟代文说，“我们将一如既往发挥职业教育服务社会经济发展的基本职能，全力参与巩固脱贫攻坚成果及乡村振兴，为推动美丽乡村建设做出应有的贡献。”

龙门浩职业中学校始终牢固树立服务社会发展的意识，近年来以党建为引领，以共建为核心，围绕党员“联学”、队伍“联育”、品牌“联创”、资源“联享”、服务“联动”，积极探索“五联共建”帮扶模式，将扶贫与扶志扶智相结合，助力脱贫攻坚及乡村振兴。

助力乡村振兴，该校注重专业对口产业。在对口帮扶重庆永川区吉安镇过程中，针对该镇大量农产品缺乏销路的痛点，学校积极发挥电子商务专业特长，帮助拓宽吉安镇农产品线上销售渠道，并积极为吉安镇培养爱农业、懂技术、善经营的新型职业农民。学校还借助中德项目的深入实施，为吉安镇尖山村和石松村引进同济大学专家，帮助村里做好产业发展长远规划。

精准扶贫扶智，该校还走出重庆、服务西南。2018年，重庆市教育委员会与云南省昭通市签订《职业教育合作办学框架协议》，龙门浩职业中学校积极响应“教育精准扶贫”号召，深入昭通市贫困地区进行现场招生宣传，并与昭通市贫困地区多所学校签订合作协议，从扩招生、保资助、抓教学、稳就业几方面入手，建立起多维度职教精准扶贫模式。

为助力学子梦想起航，该校与重庆市多家企业合作建设“云南精准扶贫班现代学徒制”试点项目，建立“重庆市龙门浩职业中学校汽车专业‘现代学徒制’培养基地”。2020年，9名学生进入当地知名企业“人才储备班”，1名学生进入重庆市经济技术开发委员会担任实习助理，其余学生全部顺利进入企业，参与实习工作。

《 人民日报 》（ 2022年01月24日 13 版）

(责编：白宇、赵欣悦)