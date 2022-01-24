本报记者 颜 珂

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2021年7月，福建省纪委监委下发通知，要求乡镇（街道）纪委重心下沉、精力下沉、工作下沉，把问题解决在一线，把矛盾化解在一线。此后，全省3000多名乡镇纪检监察干部走村入户，解民忧、纾民怨、暖民心，解决了困扰群众的不少难题。

两块小白板，挂在王美榕的办公室，上面写满了工作计划：一线处置信访问题，完善责任落实链条，落实重大决策部署，解决群众烦心事揪心事……

这是福建省大田县桃源镇纪委的下沉监督工作清单。镇纪委书记王美榕用“挂图作战”的办法，提醒自己最近的工作重点。“任务百千条，走出去是第一条。”在路上，成了她去年到任以来的工作新常态。

不仅是王美榕。2021年以来，福建省3000多名乡镇纪检监察干部走出办公室，把主要时间、精力、工作安排下沉一线，切实打通监督“最后一公里”。“乡镇纪检监察干部处于基层一线，要把工作重点放在下沉监督上，经常走村入户，了解实情，解民忧、纾民怨、暖民心。”福建省委常委、省纪委书记、省监委主任李仰哲说。

沉到基层去，有啥新变化？

深入田间地头

重心下沉、精力下沉、工作下沉，把问题解决在一线，把矛盾化解在一线

桃源镇杨坑村，村部旁的小卖部是村民们闲聊的热闹处。王美榕走过去，不少村民一眼就认出了她，“小王书记，过来喝茶。”

坐下闲聊，有人问：“听说村支书要改选，如果有人家里违规占用耕地，还能不能参选？”王美榕追问，对方却欲言又止。

事情发生在去年8月村党支部换届选举前。只言片语，没头没尾，王美榕却暗自记下。多方走访，这条线索果然不虚。镇纪委立案查处，一位村支书候选人因此被取消参选资格。“要是坐在办公室里，这样的线索哪会送上门？”王美榕说。

去年7月，福建省纪委监委下发通知，要求乡镇（街道）纪委重心下沉、精力下沉、工作下沉，把问题解决在一线，把矛盾化解在一线，打通监督“最后一公里”。

在诏安县梅岭镇田厝村，记者跟着镇纪委书记林一斌出海，查看海域综合治理情况。田厝村是海上养殖大村，主养牡蛎和龙须菜。这些年，养殖密度越来越大，海水水质却越来越差。前不久，诏安县委县政府统一部署，打响治理攻坚战。林一斌几乎天天守在治理一线，既传导压力，也紧盯风气。

“动利益的事就得‘一碗水端平’。要是有干部优亲厚友‘暗箱操作’，一处违规养殖也拆不下来。”林一斌告诉记者，田厝村海域清理任务4200多亩，在全镇最重，2个月时间就完成清理。船外，曾经养殖浮球密布，如今水天一色。

人在一线，监督未必就能沉到一线。一线干部作风如何？惠民富民政策有没有到位？田间地头访来的民情，才不掺杂一点“水分”。

永安市小陶镇五一村村民陈明（化名）曾是村里的建档立卡贫困户，后来被安排进工厂做工，摘掉了贫困帽。只是，由于妻子和女儿智力有缺陷，一家人的生活重担都压在老陈肩上。镇纪委书记潘晓群入户几次，记在心上。在她的督促下，村干部先领着母女二人去医院进行鉴定，随后又帮忙办理了低保和残疾补助。

“惠民政策会不会还有遗漏？”潘晓群举一反三，督促相关部门摸底，又推动整改了几起类似的情况。半年多下来，这位年轻的纪委书记感慨：“怎么做到对社情民意心中有数？其实都是脚底板下走出来的。”

力量整合使用

上下联动，握指成拳，基层监督新格局正在呈现新活力

走访自然有重点。上级纪委定期给出下沉监督清单，动态更新，有的放矢。“比如，村级换届时，得紧盯换届风气。临近岁末的时候，困难户走访则是重点之一。”翻开潘晓群最近的走访日志，有记录，也有分析。

但一线监督点多面广，基层纪委干部如何顾得过来？

闽侯县上街镇，是福州大学城所在地。全镇14个村，4个社区居委会，辖区人口就有49万。征地拆迁量大，矛盾也多，信访量一度居高不下。“单靠我们几个，‘三头六臂’也不好使。”上街镇纪委书记林伟平感叹。

源头化解矛盾，还得靠一线。闽侯县试点设立村级廉情监督站——既有镇纪委干部坐镇，也整合村干部力量，打通一线监督资源“联合作战”。

挂牌头一天，村民赵建国（化名）就走进了廉情监督站，心里却在犯嘀咕：“新机构，能管用？”

接待他的是村纪检委员赵善农，他介绍：“以前反映问题，大家得往镇上跑，如今在村里反映情况，就能直达镇纪委。”

观望一阵后，赵建国说出了心里话：这些年，某村民小组的财务状况一直不规范，私人账户管公家钱，让人心里不踏实。摸准情况后，林伟平马上督促整改，前后不到20天，给出了满意答复。

监督“最后一公里”，也会遇到“硬骨头”。在永安市，全市15个乡镇（街道）和12个派驻纪检监察组被划分为5个片区，遇到重点疑难信访，片区统一调度，力量整合使用。2021年，永安纪检监察信访实现重复访、越级访、上级交办件“三下降”。

下有“尖兵”，上有“援兵”。上下联动，握指成拳，基层监督新格局正在呈现新活力。

坐得下聊得开

“密切了干群关系，解决了不少难题，也历练了基层纪检监察干部”

1月10日，福建省纪委监委以视频连线的形式，专题部署乡镇纪委书记履职工作暨开展交流活动，邀请部分市、县、乡纪委书记作交流发言，介绍经验做法，进一步推动监督下沉落地。福建省纪委监委相关负责人表示：“监督下沉，密切了干群关系，解决了不少难题，也历练了基层纪检监察干部。”

从县纪委机关转任乡镇纪委书记，王美榕是基层“新兵”。走村入户，起初心里也没底，“人生地不熟，敲开了门坐下，只能‘硬着头皮’聊天。”

进得去、坐得下、聊得开，练的是群众工作能力。走的次数多了，王美榕跟群众熟络起来，话题也多了起来。半年多下来，主动找过来的乡亲们越来越多，电话、微信，王美榕忙个不停。

群众最看重实效。家里的水压为何上不来，老人如何联系接种疫苗……家长里短中发现的问题，看似不大，却容不得怠慢。“纪委干部不越位，也不缺位，督促干部履职担当，解决小问题，才能换来群众的真信任。”王美榕说。

监督下沉，护航的是干事创业正能量。云霄县下河乡下河村，是省级乡村振兴试点村，项目多，资金多。村第一书记蔡劲松道出如今的新变化：“乡纪委的同志常过来，把监督做在前面，群众心里有数，干部心里有底。去年一整年，全村就1个信访件，还是因为有村民没弄明白政策，稍微一解释，心里就敞亮了。”

推动监督下沉具体化、常态化，福建各地还在不断完善。前不久，三明市委下发通知，要求健全机制、聚焦重点、注重实效，同时明确考核激励，既给压力，也给动力。

走村入户半年多，王美榕也在变。下乡的路，她比刚来的时候更熟悉了，也走得更快了。乡亲们常调侃，“小王书记，你可比刚来时黑了。”王美榕愿意听这样掏心窝子的话，“这是群众对我的肯定和赞许。”

《 人民日报 》（ 2022年01月24日 12 版）

(责编：白宇、赵欣悦)