原标题：学校来了特殊客人

【新春走基层·各地见闻⑦】

1月18日，农历腊月十六，午后的阳光洒在申城大地，让人们感受到一阵暖意。在距离黄浦江不远处的上海市闵行区浦汇小学，十几位同学正在迎接一批特殊的客人。

“这是青菜、这是油麦菜、这是葱……”面对来访的客人，五年级的何嫒婷同学指着展示柜里的蔬菜如数家珍，“我们主要是用水培的方法，使用营养液，在一定的温度和光照下，它们就会很快长大。快的只需要20多天就可以长成，比如生菜，慢的要50多天。”听着她的介绍，客人们纷纷微笑点头。

在学校新建成的劳动科创馆里，传统的钉耙、犁等农耕器具和现代的无土栽培、自动碾米形成了鲜明对比，传统农家灶台和现代的电磁炉、电烤箱相映成趣。一旁，两名同学正在认真地制作布艺，几名女生则从电烤箱里拿出刚刚烤好的蛋挞，让客人们品尝她们香喷喷的劳动成果。

这群特殊的客人是叶引、仉红芳、顾孟懿、朱海娣、陆惠忠、王伟信等6位全国及上海的劳动模范。去年11月，上海市教育系统关心下一代工作委员会和上海市劳模协会工会管理学院劳模学员分会联合开展“百名劳模进校园与学生结对教育活动”，浦汇小学成为劳模结对校之一。劳模们这次来到学校，就是出席劳模工作室的挂牌仪式。

“五育并举，以劳树德”，劳动教育在浦汇小学的素质教育中始终扮演着举足轻重的角色。浦汇小学德育主任赵春花介绍，同学们不仅学习手工、花卉移植这些技巧性劳动，还会到学校附近的实践基地和园艺公司感受真正的体力劳动。

“在浦江教育学区化建设进程中，浦江镇积极为辖区内学校特色品牌的创建提供全方位保障，2022年浦汇小学的劳动教育特色以项目化形式在浦江镇小学全力推广。”浦江镇社事办主任郁梅对记者说。

在各种劳动实践中，学校最近举办的“爸爸下厨房”活动特别受欢迎。在帮助爸爸干家务的过程中，孩子们体会到劳动的乐趣，家庭气氛也更加温馨、和谐。

家庭、学校、社会三位一体，是浦汇小学现任校长兼书记张蕊历时24年探索出的劳动教育特有的育人模式，相关案例获得了2021年全国中小学劳动教育典型案例。

张蕊说，学校通过“探春·慧劳动”“嬉夏·喜劳动”“品秋·趣劳动”“暖冬·乐劳动”四个主题融通四季劳动，1至5年级架构10个主题160个劳动任务清单，精心统筹形成劳动教育时间链，将“日常生活劳动、生产劳动、服务性劳动”融入家校社三方面，让同学们对劳动充满兴趣。

“劳模身上那种‘为国奉献、坚忍不拔’的精神是我们国家的宝贵财富，学校能够让孩子接受这样的教育，非常明智。”在劳模工作室的挂牌仪式上，人民教育家、全国劳模于漪通过视频寄语现场师生和劳模。中国教育学会名誉会长顾明远教授在视频中则鼓励孩子们多进行创造性劳动：“既要动手，又要动脑。既要培养生活技能，也要培养体力发展、智力发展、创新精神和学习能力。”

劳模精神、工匠精神也是一种品质教育，在上海市特级校长、闵行区教育局局长何美龙看来，做工作就应该扎扎实实投入，“要做成、做精、做细、做出品质来”。

从上海微型电机厂退休的全国劳模顾孟懿去年12月曾到浦汇小学做过交流，对学校“五育并举、以劳树德”的理念非常认同。“我们是劳模，会从劳动光荣、劳动创造智慧这些方面，多与小学生们接触互动。”顾孟懿对记者说。

目前，浦汇小学“劳模进校园”全年菜单式活动计划已经出炉：寒假在线上为劳模送上春节祝福，3月邀请劳模带领学生一起学雷锋，暑假开展走近劳模工作场所的研学活动……面对这些充实有意义的安排，学校师生与劳模们都充满了期待。（本报记者 任鹏 曹继军）

(责编：薄晨棣、宋美琪)