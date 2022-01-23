本报记者 丁雅诵

前不久，河北省廊坊市第一中学高一18班开展了以践行社会主义核心价值观为主题的班会，话题为“敬业篇——读万卷书”。作为学生，怎样把敬业精神与读书相结合？读书之于人生的意义在哪里？读书更有效率的方法是什么？围绕这些问题，同学们畅所欲言、各抒己见。与此同时，以“平等篇——平等个体”“文明篇——文明校园”等为话题的班会也在其他班级举行。

“每周一的主题班会都很受学生们欢迎。”高三26班班主任曹景满说，学生们能够联系国内与国际形势，结合自身实际谈出各自的体悟，不仅锻炼了思维和语言表达能力，更提升了思想政治水平，加深了对国计民生问题的理解。通过主题班会，社会主义核心价值观教育融入了学生的日常学习生活。

近年来，廊坊一中始终坚守立德树人初心，坚持全面育人，在实现中华优秀传统文化与社会主义核心价值观相结合方面，探索出“入脑、入心、入行”的校本化实践路径，让正确的价值观潜移默化地滋养青年学生。

推进社会主义核心价值观教育进教材、进课堂。学校编写校本教材《优秀传统文化与社会主义核心价值观导论》，每个章节辅以古代仁人志士、当代励志名人以及校园人物的故事进行诠释，帮助学生准确、深刻理解社会主义核心价值观的内涵。

开展符合时代特征、符合学生发展需要、引领学生成长的主题德育活动。学校定期组织开展与社会主义核心价值观教育相辅相成的特色活动，如国旗下演讲、“劳动教育伴我成长”主题活动、实践教育活动、传统经典诵读、系列励志教育讲座等，不断帮助学生树立远大理想、坚定爱国情怀。

“高中生处于个体价值观形成的关键时期，把德育贯穿教育教学全过程，引导学生成人成才，我们重任在肩。”廊坊一中党委书记、校长徐永辉表示，要坚守育人初心，坚持不懈培育和弘扬社会主义核心价值观，为学生点亮理想的灯、照亮前行的路。

《 人民日报 》（ 2022年01月23日 05 版）

(责编：牛镛、袁勃)