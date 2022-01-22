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西安铁路学生返乡客流持续增加 “一日一图”精准服务旅客

2022年01月22日10:35 | 来源：中国新闻网
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原标题：西安铁路学生返乡客流持续增加 “一日一图”精准服务旅客

西安铁路学生返乡客流持续增加“一日一图”精准服务旅客

　　图为西安火车站工作人员在站外执勤。　贾智炜　摄

　　21日是春运第5天，西安局集团公司预计运输旅客17万人，出行客流以学生为主，同比昨日增加106%，将迎来今年春运以来客流最高峰，铁路部门持续加开管内短途旅客列车服务旅客出行。

　　为服务好学生旅客出行，西安局集团公司21日加开西安至宝鸡、商南、韩城、延安、榆林、绥德等方向短途旅客列车38趟。实时和院校建立信息沟通机制，及时了解返乡学生流返乡时间、返乡去向，根据出行需求，“一日一图”动态制定开行计划，及时安排增加运能运力保障学生顺利返乡。截至目前，西安局集团公司累计开行174列学生专列，运输学生12万人。据客流预测，21日至23日，西安站迎来今年以来最大学生流，预计22日达到学生流单日最高峰。

　　图为旅客们在西安火车站外排队进站。　贾智炜 摄

　　受天气影响，今日陕西省内多个地区出现不同程度降雪，西安局集团公司第一时间启动应急预案，重点对轨道线路、岔区、接触网、变配电所及相关设备设施进行积雪清扫，保障设备正常使用。各客运站在站前广场、站台等场所增加引导和服务人员，有序组织旅客进站上车。及时清扫站台积雪，在客运通道铺设防滑脚垫，确保旅客出行安全。(张远 贾智炜)

(责编：郝孟佳、于子青)

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