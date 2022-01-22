原标题：新华全媒+丨“双减”落地，“好学生”如何定义？宁波探路学生评价机制改革

“我已经玩了四个项目了，每个都是5颗星，这样的考试太好玩了。”

在“虎年游园会”上拿到第四个“五颗星”时，浙江省宁波市奉化区居敬小学一年级学生陈佳金露出了甜甜的笑容。期末来临，摆在陈佳金面前的不是一张张严肃的试卷，而是游园会中一项项有趣的关卡。

身穿红棉袄，头戴“虎头帽”，手拿各色游园积分卡在满是窗花、灯笼、中国结的教室里穿梭，居敬小学一二年级的学生还未放寒假，就已体验到了浓浓的年味。

居敬小学校党支部书记林锡江说，“虎年游园会”的主题叫虎娃迎春，在参与游园项目之前，学生首先通过身临其境的感受，增加对中国传统文化的认知与热爱。“一个‘好学生’，首先要对自己国家的点点滴滴充满感情。”

2022年1月14日，宁波市奉化区居敬小学一二年级学生参加“虎年游园会”，展示一学期学习成果。（受访者供图）

学科交融是“虎年游园会”的一大特点。居敬小学将一二年级的语文、数学、音乐、美术、体育等课程测评在关卡设计中进行打通，如“萌虎巧拼”关要求学生用不同颜色的绘画区分出韵母、声母和整体认读音节，实现了“拼音+美术”的巧妙结合。“这样既激发了孩子们的学习兴趣，也让我们了解了学生的学习效果。”居敬小学教师罗亚辉说。

记者注意到，“虎年游园会”设置了一项“叠衣服”的测评，学生们将平时穿的衣服在一定时间内叠放整齐，根据叠放质量获得相应的评分。有老师说，拥有良好的基本生活能力与动手能力，也是当下评定“好学生”的重要标准。“双减”的有效落地，让以往在纸笔测试中难以考察的劳育素养，也能逐渐得到准确评价。

在宁波，还有学校让期末测评走出“校门”，拓展学生眼界。海曙中心小学就与天一阁博物院联合开展了期末项目化测评。该校一二年级12个班的400余名小学生在家长的陪伴下，分批次走进天一阁，开展写生采风，制作测评需要的古风书签，学生对本地历史文化知识的掌握情况也将成为测评的重要内容。

2022年1月18日，宁波市海曙中心小学学生在校内用VR设备对天一阁进行“云游览”，并完成与天一阁历史文化知识相关的测评。（受访者供图）

“培养一名实践能力强、人文素养扎实的‘好学生’，需要全社会携起手来共同努力。”天一阁博物院党支部副书记郑薇薇说，博物院将充分发挥自身在文物保护、陈列展览、社会教育等领域的专业优势，促进多元化教育评价的理念深入人心。

宁波市基层教育工作者还认为，对“好学生”的定义不能只停留在期末的终结性评价，更要积极创造条件，让过程性评价能通过制度化渠道得以科学实施。在镇海区艺术实验小学，该校打造的“测评俱乐部”探索将学生的进步程度以积分形式纳入评价体系，对学生的个性成长进行全方位记录。

“比如说，我们实施的一项阅读教学测评分为三个环节，首先对全体学生进行阅读前期测评、建立档案，然后通过校内校外两个时间开展过程性阅读，将阅读积分作为过程性数据记录。最后在期末进行‘晋升测评’，确定学生在阅读能力方面的新级别。”镇海区艺术实验小学校长马虹亚表示，对于表现稍显不足的学生，学校提供“再次挑战”的测评机制，给予学生试错与改进的机会。

“在‘双减’背景下，不只是学习结果优秀的孩子才能被称为‘好学生’，在学习过程中自主自律、实现自我价值的同学同样值得点赞。”马虹亚说。（记者顾小立）

(责编：郝孟佳、于子青)