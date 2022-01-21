原标题：怀进鹏部长与法国农业和食品部部长视频会晤并签署中法农业高等教育合作协议

1月20日，教育部部长怀进鹏与法国农业和食品部部长朱利安 德诺曼迪举行视频会晤并签署《中华人民共和国教育部与法兰西共和国农业和食品部关于加强农业高等教育合作的行政协议》。

怀进鹏表示，教育交流合作是中法双边关系的重要组成部分。此次两部签署农业高等教育合作协议是落实两国元首共识的重要举措，充分体现了双方对加强农业高等教育合作的重视和支持。

怀进鹏指出，中法都是教育大国和农业大国，双方未来合作具有巨大潜力和广阔前景。双方要注重开拓创新，深入挖掘合作潜力；注重对接需求，不断扩大合作规模；注重互利共赢，努力提升合作水平，共同为培养农业领域高层次人才、推动中法人文交流以及促进世界农业发展作出积极贡献。

德诺曼迪感谢中国教育部对中法农业高等教育合作的支持，希望双方以此为契机，推动中法高校和科研机构加强合作，为两国农业高等教育发展和青年交流互鉴发挥更大的作用。

(责编：郝孟佳、温璐)