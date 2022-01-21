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北京大学举行冬奥志愿者出征仪式

2022年01月21日09:09 | 来源：北京青年报
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原标题：北京大学举行冬奥志愿者出征仪式

1月20日，距离北京冬奥会开幕式15天之际，北京大学举办北京2022年冬奥会和冬残奥会北京大学志愿者出征仪式。

本次北京冬奥志愿者出征仪式在北京大学2008年北京奥运会乒乓球比赛场馆邱德拔体育馆举行。北京大学团委书记户国栋介绍，学校有7588名同学报名参与了志愿者选拔，最终有630名志愿者、57名冬奥赛时实习生、15名开幕式演出人员和8家北大在京医院派出的902名医疗服务保障人员参与冬奥志愿服务工作。

在出征仪式现场，奥运冠军代表丁宁向同学们分享了她的奥运梦想。北京2008年奥运会北大志愿者代表、北大冬奥医疗保障团队代表与北大冬奥志愿者代表，在《从“鸟巢一代”到“冰新一代”》的讲述环节，分享了他们的奥运志愿服务故事。

北京冬奥组委志愿者部部长滕盛萍充分肯定了北大在多次国家重大志愿服务中的突出表现，表示北大冬奥志愿者是冬奥志愿者团队中的重要成员，能亲自参与本次志愿服务，亲历这件国家大事，使命光荣、责任重大，希望在服务冬奥工作期间充分展现良好的专业素养、昂扬的精神风貌和友善的志愿精神。

北京大学党委书记邱水平在动员讲话中高度赞扬了北大冬奥志愿者们奋勇向前、拼搏奉献的良好精神状态，勉励全体北大冬奥志愿者继承北大光荣传统，续写奥运青春梦想，展现北大青年担当，以最大的热情、最精心的准备全身心投入冬奥志愿服务保障工作，以最好的状态、最完美的表现展现北大青年的青春风采。邱水平表示，祝愿北大冬奥志愿者传承“鸟巢一代”的奋斗精神，谱写“冰新一代”的青春诗篇，在冰与雪的盛会中释放光与热，用青春之火点燃冬奥，让冬奥之光照亮青春。

北京大学校长郝平为北京大学冬奥志愿者团队授旗，北京大学服务保障的8个场馆志愿者代表共同挥舞旗帜，一面巨型的2022北京冬奥会的会旗也在场内每位志愿者手中传递。与会领导和嘉宾向志愿者代表赠送了“北大版的奥运关怀物资”。文/记者 褚鹏 摄影/记者 李娜

(责编：郝孟佳、温璐)

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