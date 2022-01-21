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千余名沙特大学生感知当代中国

2022年01月21日08:59 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报电  日前，沙特大学生“汉语桥——当代丝路 多彩中国”主题线上冬令营开营。1133名沙特大学生将在28天内“云”参加“语言+文化”教学活动。

　　据悉，本次线上冬令营由中外语言交流合作中心主办、中央民族大学负责承办，教学内容涵盖中国当代新面貌、体育、美食、文化等多个特色板块。中外语言交流合作中心有关负责人介绍，这是迄今专门面向沙特青年学生规模最大的线上交流活动。

　　中外语言交流合作中心主任马箭飞在开营仪式上表示，中外语言交流合作中心通过搭建阿拉伯语线上综合教学服务平台、支持开发本土教材和课程资源、开展专业化本土师资培养培训、建立“语合智慧教室”等方式，与各方一道为推动沙特中文教育发展贡献力量。期待同学们通过冬令营收获更多中文知识，了解中国新面貌新气象，并与中国青年一道，助力两国友谊长存，促进国家发展进步。

　　中国驻沙特大使馆公使衔参赞殷立军指出，随着中文被纳入沙特国民教育体系，中沙教育合作向前迈出一大步。中国驻沙特大使馆将一如既往提供支持，推进两国教育机构务实合作。

　　据中央民族大学副校长宋敏介绍，为办好此次线上冬令营，学校遴选组成60余人的优秀教学团队，将通过“语言+文化”的教学模式和“大班操练与小班精练”相结合的方式，辅以多个文化主题，为沙特大学生提供“沉浸式”学习体验。

　　沙特阿卜杜勒·阿齐兹国王大学副校长阿卜杜勒·穆奈姆·哈亚尼表示，此次线上冬令营映证了中沙两国友谊的深化发展，有利于更好在沙特高校拓展中文教育。相信通过此次冬令营活动，能够帮助沙特学生认识和了解中文这门古老悠久的语言，领略多姿多彩的中国文化，做两国友谊的使者。          

　　（李  锷）

(责编：温璐、李依环)

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