原标题：每首红色经典都记录着时代脉搏

“大家认为《教我如何不想她》真的是一首情歌吗？”在南方科技大学“红色经典音乐概论”课堂上，“音乐党课”主讲人刘辉教授的提问激发了同学们的兴趣。从2021年春季学期开始，刘辉面向全校学生开设“红色经典音乐概论”课程，通过一学期的学习，学生们经历了一场红色经典音乐的百年巡礼。

记录百年奋斗历程

音乐是记录时代的重要符号。有什么样的生活，就有什么样的歌声。红色经典音乐同中国革命前进的脚步结伴而行，记录了一百年以来中国革命各个时期的难忘瞬间，饱含着广大人民群众对中国革命的深刻记忆。

“每一首红色经典音乐作品，都是在时代的激荡中产生的，都记录着时代的脉搏。”课堂上，刘辉沿着中国共产党百年发展的历史脉络，将不同时期的红色经典音乐娓娓道来。

从《国际歌》《赤潮曲》《毛委员和我们在一起》《八月桂花遍地开》《黄河大合唱》《跟着共产党走》《共产党恩情永不忘》《南泥湾》到《社会主义好》《我们走在大路上》《在希望的田野上》《走进新时代》《不忘初心》《扶贫路上》《共筑中国梦》，一句句追寻理想的歌词，一个个闪耀着真理光芒的音符，一段段令人荡气回肠的旋律，都记录着中国共产党百年来的艰苦奋斗和光辉历程，承载着不容忘却的历史。

“可以说，红色经典音乐伴随着中华民族前进的每一个脚步，从革命战争年代走到光辉的今天。”刘辉说。

注入崭新生命力

红色经典之所以深入人心，在于其独特的历史纵深感和精神穿透力。

“音乐人总会有一种使命感，要让学生，尤其是当代大学生更深刻地了解和学习红色经典，将这种红色精神传承下去。”刘辉希望以红色经典歌曲这种艺术形式，与学生共话，为红色经典注入崭新生命力，这也是南方科技大学开设这门课的初衷。

一百年来，红色音乐顺应历史发展潮流，助推革命、建设、改革事业开拓前行，奏响了中华民族追梦圆梦的奋进凯歌。这些歌曲的意义早已超越作品本身，它们是时代强音，也是民族精神的象征。“今天，哪怕对长征历史一无所知的人听了《长征组歌》，也会被旋律中闪动着的革命激情和革命浪漫主义精神所感动。”同样，《红梅赞》之于红岩精神，《中国人民志愿军战歌》之于抗美援朝精神，《学习雷锋好榜样》之于雷锋精神，都是在用音符为今人架设与历史对话的桥梁，都是在用旋律传递和弘扬红色精神。

“对现在的学生而言，他们的成长环境太好、太幸福了，对红色文化和革命精神可能会有距离感。”因此，除了传统的课堂讲授，作为男高音歌唱家的刘辉会在课堂上亲自示范演唱红色经典歌曲，这也是课堂中学生们最喜欢的环节。通过现场演唱，使同学们更近距离感受红色歌曲的魅力，让红色精神入脑、走心。

弘扬中华美育精神

回到开头的提问，刘辉笑道，《教我如何不想她》，歌词是我国新文化运动先驱、文学家刘半农1920年在英国留学时所作，表达的是强烈的爱国思乡之情，而非男女之情。后来，著名语言学家赵元任将这首诗谱成曲，被广为传唱。现在的年轻人依然喜欢这首歌，但对其背景故事不是都很清楚。

刘辉是我国著名的男高音歌唱家，他演唱的《革命人永远是年轻》《怀念战友》《歌唱二小放牛郎》等革命歌曲曾家喻户晓。他告诉记者，自己的音乐党课也是南科大美育工作的一部分。“红色经典音乐，在内容上是红色的，在艺术上是经典的。这些在中国共产党领导下创作的音乐，具有民族音乐的风格，经得起艺术的推敲、经得起历史的检验。这些音乐通过口口相传，流传了好几辈人，渐渐深入人心、成为经典。”

以大型声乐套曲《黄河大合唱》为例，这部作品以中华民族的母亲河黄河为背景，用高超的创作技法和独具特色的民族音乐语言，展现了抗日战争的壮丽图景，发出民族解放的战斗号角。“《黄河大合唱》的八个乐章里，就采用了七种不同的演唱形式。”刘辉说，这是我国近代大型音乐作品的典范之作，在课堂上讲这样的音乐，自然是给了学生们美的熏陶和教育。

“革命人永远是年轻，他好比大松树冬夏常青”，课堂里回响着刘辉嘹亮的歌声，音乐有超越时间和空间的力量，在这个世界里，红色精神永远年轻。（见习记者 汪媛 记者 严圣禾）

(责编：温璐、郝孟佳)