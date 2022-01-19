原标题：上好青少年党史学习教育“大思政课”

“永远的长征”青年大学生主题诗诵会

百年党史是教育师生的最生动教材，是激励师生矢志奋斗的最强动力。今年以来，北京教育系统紧紧抓住建党百年重要契机，统筹资源，精心设计，以学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行为目标，将党史学习教育与服务建党百年庆祝活动、深化师生思想政治工作结合起来，上好大思政课，进一步激发师生爱党爱国爱社会主义情感。

用好红色资源 十万余名学生走进红色场馆

“世界上若有时光机，我真的很想穿越时空，去那个激情燃烧的岁月，加入光荣的革命队伍……”2021年7月15日，“穿越时空的对话——写给革命先烈的一封信”征集活动颁奖典礼在清华大学附属中学举行，来自北京市海淀区七一小学的获奖选手朗诵着写给革命烈士江姐的信，表达着传承红色精神的决心。

北京教育系统贯彻习近平总书记“用好红色资源，传承好红色基因”的重要指示精神，用好北大红楼与中国共产党早期北京革命活动旧址等红色场馆，讲好党的故事、革命的故事、英雄的故事，激发青少年爱党爱国之情。

一方面，组织师生参观重要展览活动，身临红色场馆学党史，精心设计“亲临实感”栏目，推荐天安门广场、抗日战争纪念馆等全市100家红色教育场所，引导学生到现场留影记录、书写感受，10万余名学生走进红色场馆。其中，“穿越时空的对话——写给革命先烈的一封信”活动，征集信件10万余封，参与学校1200余所。

另一方面，组织师生自编自导演绎红色故事学党史。在教育部指导下，组织师生开展“永远跟党走”主题诗诵会，首都3600余名师生现场观看，反响热烈。随后，此次活动与教育部“网上重走长征路”活动相结合在国家大剧院演出，孙春兰同志高度肯定了活动的立意和形式，赞扬了首都大学生昂扬向上的精神风貌。

同时，依托北京高校丰富的红色资源，用好校史资源学党史。开展“校史中的党史”活动，引导学生用微纪录片、微电影、微视频等方式，讲述校史以及背后的党史，联合北京电视台摄制推出6期《校史中的红色记忆》党史专题片；引导师生用好专业知识生动鲜活学党史，“电影中的党史”“服装里的党史”“邮票里讲党史”“百版红色报纸”等特色活动亮点纷呈。

“学唱讲做”并举 创新“永远跟党走”主题教育模式

北京教育系统开展“永远跟党走”主题教育活动，精心设计打造“学”“唱”“讲”“做”四个版料滑块、贯穿全年覆盖三百模本行万师生的17项市级活动，斤遥翟贴近青少年特点，精心设计每个环节，切实上好党史学习教育“大思政课”。

全员覆盖“学起来”，筑牢信仰之基。邀请党史权威专家，打造每月一期的“名师大家讲党史”系列网络公开课，收看量超千万；组织开展北京市学生“四史”知识竞赛活动，创新学习形式，全市大中小学生参与量超730万人次，收集到学生作品超17万件；举办“大剧院里的思政课”系列活动，万名师生到国家大剧院观看46场红色经典演出；举办光影看中国——北京高校“电影中的党史大课”系列活动，组织师生走近中国电影博物馆欣赏党史系列影片。

满怀深情“唱起来”，抒发爱党之情。发起“唱支歌儿给党听”百万师生网络歌咏比赛活动，引导各校通过诗歌、朗诵、舞蹈、合唱等多种形式倾情演绎革命歌曲，积极组织师生在各校标志性建筑物前开展形式新颖的革命歌曲大合唱，用诗歌讲述创作背景，用歌声传递真情实感，认真学习每一首歌曲背后的革命故事、英雄故事。组织师生录制参赛视频在人民网、学习强国等平台展播，通过线上线下相结合的方式，1200余所高校及中小学参赛，全网阅读量3亿多次，屡次登上热搜榜，打造了现象级爆款活动，唱响了“永远跟党走”时代主旋律。

生动鲜活“讲起来”，砥砺奋进之志。持续推进“首都百万师生同上一堂党史课”系列网络公开课，邀请谢春涛、秦宣等11位国内知名党史研究专家，打造每月一期、贯穿全年的“名师大家讲党史”系列网络课程，场场都获好评，总收看量210万人次，课程登录“学习强国”推荐页，收看量超千万；全面落实中央和市委党史学习教育宣讲任务，先后组建“党史学习教育”主题宣讲——“决战脱贫攻坚”百姓宣讲团和北京市学习贯彻党的十九届六中全会精神宣讲团，以鲜活生动的宣讲、透彻深入的解读，在广大师生中讲好中国共产党领导中国人民奋斗圆梦的故事。

全力投入“做起来”，汇聚报国之行。动员广大师生特别是党员将对党的忠诚热爱转化为服务国家、社会和人民的实际行动，参与服务保障庆祝建党100周年重大活动、北京冬奥会和冬残奥会服务保障工作，在亲身参与中增进对党的忠诚热爱，将爱党爱国爱社会主义之情转化为砥砺奋进的自觉行动。通过党史学习教育，首都教育系统广大干部师生深入理解中国共产党为什么能、马克思主义为什么行、中国特色社会主义为什么好等道理，弄清楚其中的历史逻辑、理论逻辑、实践逻辑。党史学习教育中央第一指导组组长徐立全在调研北京高校时充分肯定党史学习教育成效，他指出：“把青少年作为党史学习教育的重点，做法特别好，工作扎实有效，校园正气充盈，气场很强。”

“请党放心，强国有我” 在建党百年庆祝活动中引导师生知行合一

“请党放心，强国有我！请党放心，强国有我！”2021年7月1日，庆祝中国共产党成立100周年大会隆重举行，少先队员和共青团员代表集体献词，向党致以青春的礼赞，铮铮誓言响彻天安门广场。中国共产党成立100周年，是党的庆典、人民的庆典，凝结着民族的求索、历史的昭示，也是深化师生思想政治工作的宝贵契机。北京教育系统组织首都3万余名师生直接参与建党100周年庆祝活动，在庆祝大会、文艺演出、“七一勋章”颁授仪式和“不忘初心牢记使命”主题展览等各个方面发挥重要作用，通过主题教育活动，广泛开展革命歌曲传唱、青年宣讲和演讲比赛等活动，奠定了坚实思想基础，营造了群众氛围。

北京教育系统将课堂搬到服务党和国家重大活动一线，切实在生动实践中上好大思政课，组织高校党委书记带头深入师生讲党课，厚植爱党爱国情怀；引导各高校建强临时党团组织，像安排课表一样把思政工作融入服务保障工作全过程；选派优秀思政干部与学生同吃同行同训练，结合表演曲目和节目故事有针对性地开展专题教育，实现排演质量和理论认同的“双提升”。通过将庆祝活动同党史学习教育的有机融合，北京教育系统广大干部师生进一步坚定了对马克思主义、共产主义的信仰，对中国特色社会主义的信念，对实现中华民族伟大复兴的信心，不断汲取战胜一切强敌、克服一切困难、夺取一切胜利的强大精神力量。1086名首都青少年代表向党致以青春的礼赞，郑重发出“请党放心，强国有我”铮铮誓言，这一时代最强音响彻神州大地，激荡在亿万青少年心中，被人民日报、新华社等主流媒体称为“是‘后浪’奔涌的时代潮音，是开创未来的青春担当”。

庆祝活动结束后，北京教育系统组织中国传媒大学冯琳等庆祝活动中涌现的师生典型，成立首都教育系统服务保障中国共产党成立100周年庆祝活动宣讲团，在广大师生中开展宣讲，发挥从“1到N”的放大效应，进一步将师生在庆祝活动激发的热情转化为担当作为、干事创业的实际行动。近日，北京高校网络思政中心开通京小园微博账号，推出“首都师生微话六中全会”系列微博，首期推出“北京高校学习宣传党的十九届六中全会精神师生宣讲团”相关视频，随后会陆续推出向各高校征集的视频。在北京体育大学，参与“微话六中全会”短视频创编的同学表示深入学习了党的十九届六中全会精神，深刻感悟党的百年奋斗历程中取得的辉煌成就和宝贵经验，更加坚定了以史为鉴、开创未来，埋头苦干、勇毅前行的决心意志。

习近平总书记强调，“要认真总结这次党史学习教育的成功经验，建立常态化、长效化制度机制，不断巩固拓展党史学习教育成果。”未来，北京教育系统构建长效机制将党史学习教育贯穿育人全程，用好党史学习教育资源，赓续红色血脉；巩固党史学习教育成果，构建长效机制；激发党史学习教育成效，谱写实践新篇。

“我宣誓，志愿参加北京2022年冬奥会和冬残奥会志愿服务，牢记使命，不负重托，为祖国争光！”北京2022年冬奥会和冬残奥会的脚步越来越近，首都学子们再出发，把学习成果转化为服务保障冬奥会、冬残奥会的实际成效，统筹抓好疫情防控和冬奥服务保障，做好赛会志愿服务和青少年奥运精神的宣传等，以更加坚决的态度、更加有力的举措落实各项工作要求。

2022年下半年，党的二十大将在北京召开，北京教育系统将持续推动党史学习教育成果转化，以首善标准写好教育奋进之笔，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。（记者 王小艾）

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