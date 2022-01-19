原标题：北京教育系统推动党史学习教育走深、走新、走实

习近平总书记2021年6月18日在参观“‘不忘初心、牢记使命’中国共产党历史展览”时的讲话中指出：“党的历史是最生动、最有说服力的教科书。”北京教育系统将党史学习教育作为今年的一项重大政治任务，组织全体党员干部及师生全面学习习近平总书记重要讲话精神，并以此为指导，明确继承传统、立足当前、开创未来的时代要求。

创新党课宣讲 让党史学习“活”起来

“我们党为什么总能战胜风险力挽狂澜？因为党的事业代表着历史前进的方向和中国最广大人民的根本利益。因为党的建设把党锻造得坚强而有力量。”2021年4月26日，《名师大家讲党史》专题在学习强国学习平台正式上线。第一讲由原中央党史研究室主任、中共党史学会会长欧阳淞进行了《关于党的近百年历史的几个问题》的宣讲。当期视频上线后，播放量高达249万次。

北京教育系统集中优势力量，创新形式举措，精心策划实施多场党史宣讲与专题党课活动，切实发挥北京教育系统优势，让党史学习“活”起来。北京教育系统邀请曲青山、欧阳淞、王民忠等中央及市委宣讲团成员为广大党员干部作专场报告，提高党史学习教育的广度和深度。市教育两委领导班子充分发挥示范表率作用讲党课，截至8月底，班子成员累计讲党课18次。各高校科学谋划，精心设计，将“四史”与校史相结合，将“新生开学第一课”、“毕业生走好未来人生路”等生涯教育与党史教育相结合，党委书记、校长纷纷带头走上讲台，成为“党史”主讲教师。

“‘如果我不是当兵，如果不是共产党，也许我早就死掉了，’六公祖强调，‘共产党没忘记我，我也信着共产党。’”北京航空航天大学王麒弘在北京高校“我听亲人讲‘四史’”系列活动中给大家讲述了他六公祖的故事。北京教育系统精心策划“‘永远跟党走’宣讲团讲好党的故事”“首都高校师生宣讲团讲党史”等系列宣讲活动，充分发动各单位推荐上报熟悉宣讲工作，有事迹，有故事，有特长的老党员、青年教师、高校大学生、中小学生等群体代表，认真研究宣讲内容，精心筹备，陆续开讲，有效落实中央及市委党史宣讲任务，成功做好教育结合。

办好教育实事 让学习成效“实”起来

在党史学习教育动员大会上，习近平总书记强调，这次党史学习教育要同解决实际问题结合起来，开展好“我为群众办实事”实践活动。北京教育系统将党史学习教育作为今年的一项重大政治任务，把开展“我为群众办实事”实践活动作为根本宗旨，将推动首都教育高质量发展和办好人民满意教育作为检验党史学习教育的最终成效。

庆祝建党百年广场献词团

2021年，全市共组织3万余名师生参与中国共产党成立100周年广场合唱献词、文艺演出、志愿服务、技术保障等多项工作。而这项工作的组织成功，依靠的不仅是各级党组织强大的组织部署能力，更是党史学习教育的精神力量。

北京教育系统组织召开“北京教育系统服务保障中国共产党成立100周年庆祝活动动员部署会”，将课堂搬到服务党和国家重大活动一线，引导各高校建强临时党团组织，像安排课表一样把思政工作融入服务保障工作全过程，选派优秀思政干部与学生同吃同行同训练，结合表演曲目和节目故事有针对性地开展专题教育，实现排演质量和理论认同的“双提升”。

2021年12月，各大高校师生志愿者“出征”奥运。北京教育系统参与服务保障冬奥会和冬残奥会师生合计2.33万人，共分8类人员系统开展相关服务保障工作，有效涵盖北京、延庆和张家口三个赛区。他们将会以高度的政治责任感、饱满的工作热情，全面投入服务保障工作，充分展现中国青年的责任担当与时代风采。

一年来，北京教育系统瞄准教育发展最关键、人民群众最关心、干部职工最期盼、基层需要最迫切的问题，结合实际制订解决方案，逐项推进，切实解决多项难题及热点问题。

市教育两委确定了重点民生项目5项，实事项目4项，16条推进措施，并建立了推进台帐，对相关工作提出明确要求。截至11月底，重点民生项目已完成4项，完成比例80%，实事项目已完成3项，完成比例75%。其中，解决入园入学难问题方面，49所幼儿园已完成装修改造具备招生条件或已开班招生，有效扩增普惠学位11130个；解决优质教育公共资源均衡化问题方面，将集团办学和城乡手拉手学校建设纳入全市义务教育优质均衡发展支持政策，设立专项资金1.5亿元；解决入校入学难问题方面，市教委牵头统筹推进，提前部署、建立机制、部门联动、现场督办，通过新建、改扩建和接收小区配套等方式，新增中小学学位28100个；解决就业难问题方面，实施北京高校毕业生就业促进计划，为2021届毕业生举办各类线下、线上双选会255余场，提供岗位145万个。

2021年1月27日，北京“两会”闭幕。来自全市各界别委员热议政府工作报告，并就“十四五”期间首都教育发展建言献策。增强学生体能、降低学生近视率、杜绝乱补课……多项议题被提上两会。在“我为群众办实事”活动中，市教育两委认真落实“两会”精神，聚焦“双减”、入园、入学、教育评价改革等工作，一批以前想做但不能做、不敢做的教育“急难愁盼”问题得到解决。

2021年北京教育工作满意度显示，首都人民群众对“双减”及“五项管理”工作整体评价较高，满意度综合得分达85.7分，比2020年提高4.3分，教育幸福感、获得感得到切实增强。

在北京市多所高校，“我为群众办实事”清单都贴在最显眼的位置。各高校、直管单位把“我为师生办实事”和学校人才培养，教学科研创作、服务管理等工作相结合，一体推进。针对本校师生“急难愁盼”问题，纷纷开通24小时校内“12345”热线，及时帮助师生解决实际困难，改善校园设施环境，简化师生办事流程。通过建立“我为师生办实事”清单，各高校以挂账销账、领导主责督办等方式，推进工作落地落实。

北京物资学院宣传部部长孙杰对记者说：“我们学校依托基层党支部，面向全校进行师生难题‘大排查’，并推动每名党员立足岗位实际，从教学、科研、管理、学习、生活、服务等方面，力所能及为身边师生办实事、办好事。”中国戏曲学院通过召开征求意见座谈会，组织党员干部走访调研、交流谈心等方式面对面向广大师生征集问题建议。同时，学校开设“国戏诉求在线”专栏，实现“按需点单”，进一步畅通师生反映问题渠道，随时受理师生诉求，截至目前共接诉139件，办结率100%。

做好宣传阐释 让学习氛围“热”起来

“唱支山歌给党听，我把党来比母亲……”2021年3至7月，北京教育系统开展了“唱支歌儿给党听”百万师生网络歌咏比赛活动，引导广大师生在歌唱革命歌曲中传承红色基因，赓续红色血脉，厚植家国情怀。活动在人民网、学习强国、现代教育报社融媒体平台等设立专区进行展示，全网阅读量超过3亿多次。教育部官方微博多次转载，多家媒体对活动进行报道，屡次登上微博热搜榜，打造了现象级爆款活动，营造了良好的党史学习教育氛围，唱响了首都学子“永远跟党走”时代主旋律。

围绕庆祝中国共产党成立100周年主题，北京教育系统积极开展宣传阐释工作，在全市教育系统进行以党史为重点的“四史”宣传教育，引导党员干部群众树立正确的党史观。

北京教育系统打造系列可视化党史学习教材，将课程主渠道、思政工作主阵地、网络空间主平台、研学实践的大课堂相贯通，一经推出，受到中央党史学习教育领导小组肯定，并向全国推广。

同时，北京教育系统组建党史学习教育红色基因研究专班，对已经收集到的23种共计7105件（套）实物、图片、文字等教育史料，分类整理，细化补充，以丰富的史料，为教育系统开展党史学习教育提供素材。

不仅如此，北京教育系统充分利钟拉用社会媒体及自有媒体宣传党史学习教育过程中的好经验、好做先放蜷法。人民网、光明网、北京日报、北京电视台等中央级或市级媒体，对北京教育系统党史学习教育进行集中采访报道，刊发、播发新闻报道多篇。措绳度各单位积极开发各级各类新媒体资源平台，与学习强国、央视网等网络平台加强合作沟通，在中国教育报、现代教育报官方微信等播发新闻，并增加投票留言功能，在抖音、快手、B站等APP上传视频，加大传播力度。

明理、增信、崇德、力行，北京教育系统不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，守正创新抓机遇，锐意进取开新局，推动党史学习教育走深、走新、走实。（记者 郝彬）

来源：现代教育报

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