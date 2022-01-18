原标题：破五唯 防“躺平”

“我们将为高水平人才开辟绿色通道，大家只要有能说得出来的成果，并得到别人的认可，就能以提名推荐的方式参加正高职称评审，你们甚至可以潜心研究10年不发论文。”1月17日，在中国药科大学（以下简称中国药大）召开的人才工作会议中，该校副校长郝海平在发布解读该校“十四五”人才发展规划时，以这番决心表达学校对高水平研究成果的渴求和对高水平人才成长的耐心。

记者发现，规划中涉及职称评价改革、人才评价体系、标志性成果认定、创新团队培育、青年人才成长等举措。

2021年中央人才工作会议强调，要完善人才评价体系，加快建立以创新价值、能力、贡献为导向的人才评价体系，形成并实施有利于科技人才潜心研究和创新的评价体系。

“我们希望通过这些政策，激发人才的内生动力，通过他们提出的科学问题，评价科研成果的价值和贡献。”郝海平说。

重大标志性成果不受论文数量限制，经专家推荐可直接参评正高

“十三五”期间，中国药大获得国家级科研奖励3项，主持国家自然科学基金重点项目及以上重点项目18项，成果转化及合作研究合同金额超1000万元项目40项。

不过，在郝海平看来，缺乏战略科学家和国际影响力的突破性成果，国际化程度不高，药学二级学科的发展新增长点尚未形成，是制约中国药大发展的瓶颈。

中国药大“十四五”人才发展规划应运而生。

新药研发的投入大、周期长、风险高，药学领域重大成果的培育尤其需要时间的打磨。在中国药大即将施行的正高职称评价体系中，有这么一条：对于获得重大标志性成果，特别是教书育人取得突出成效、实现科学研究0到1的基础理论突破、创建颠覆性技术并被行业广泛借鉴应用，对生物医药行业产生重要推动作用，经领域内5名以上二级教授联名推荐，可直接提交专业技术职务评审委员会审定，不受论文等定量指标的约束、不受任职年限限制。

“我们希望培育真正的创新成果，对于短期内难以产出成果的重大研究，成果的展现形式不一定是论文。做科学实验必须有结果，如果展示的结果被专家同行认定属于创新，就可以通过评审。”郝海平告诉科技日报记者。

新政一经发布，得到校内学者欢迎。

2018年在美国康奈尔大学结束博士后研究后，青年学者肖易倍进入中国药大药学院，研究长片段基因的高通量删除、基因定点插入的新理论新方法和发现新的抗肿瘤药物靶点。

“一些前沿性、颠覆性、突破性的研究，工作风险大，出成果的周期也很长。但是一段时间内，国内对科研人员的职称评审一度重论文数量、不重论文质量，不少老师将大量的精力用来做一些意义不大的低水平研究，导致论文灌水，发表了很多意义不大的论文。现在学校出台了这些激励政策，让我们可以静心、安心地坐冷板凳，去研究一些重大科学问题。”肖易倍与科技日报记者分享。

获评教授也不能“躺平”，过程考核不合格也将降级

即使通过常规流程参评职称的学者，对代表性成果评价的量化指标，也体现出微妙的变化：在科研方面，每位教师最多提供5篇代表性研究论文、5项代表性科研成果作为参评材料。

“发论文不是越多越好，参评正高、副高职称的老师，只能提供不超过5篇的论文来证明实力，这就要求大家要至少提交一两篇能代表自己影响力的论文。”郝海平解读。

而对于已经升任教授、副教授的老师，也不能高枕无忧。记者发现，在新出台的岗位聘用与考核管理办法中，学校规定“连续2个聘期考核为C等者，在岗位聘用时降低一级”；不过，有降也有升，降低岗位等级后下一个聘期考核为A等者，可恢复聘用在原岗位等级。

郝海平介绍，以往有的老师一旦晋升职称后，就缺乏科研动力，学校将聘期考核结果与绩效挂钩，根据考核结果适当调整岗位基础性津贴，试图激发教师持续发展的内生动力，克服“一评定终身”。

为培养一批在国内外处于领先水平的学术人才，中国药大还设立了“兴药学者计划”，该计划分为顶尖科学家、杰出科学家、学术带头人、领军学者、青创学者5个层次。

“进入这个计划的学者我们也会考虑动态调整、分级考核，并不是进入了名单就不会出来。我们会从科研进展、高水平论文、获得的科技奖励、承接的重大项目等方面进行初步评定，然后通过同行专家委员会审定，重在评价研究本身的学术价值和贡献。”郝海平说。

2022年全国科技工作会议指出，更加突出激发人才创新活力，推进战略科学家培养使用、青年科技人才培育和高水平创新团队建设。

中国药大校长来茂德表示，学校将以学科发展需要谋划人才发展需求，加大对青年人才的培养力度，扩大支持规模，优化支持方式，探索建立各类人才薪酬制度和激励保障机制，让人才创新创造活力充分迸发。（金凤、姜晨）

(责编：李依环、郝孟佳)