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陕西西安已有25所高校相继放假

2022年01月18日09:02 | 来源：央视新闻客户端
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原标题：陕西西安已有25所高校相继放假

　　就社会关注的陕西高校寒假安排问题，陕西省教育厅有关负责人指出，按照国家和陕西疫情防控政策，低风险地区高校可安排放假。1月10日起，省内西安地区以外的30所高校已陆续放假；1月16日起，西安地区高校按照分批、错峰、有序原则安排放假，低风险地区高校经所在区(县)疫情防控部门评估同意后放假，后续将根据疫情态势及时调整放假安排。截至目前，西安地区有25所高校已相继放假。

　　据介绍，为做好学生离校返乡工作，省、市、县、乡四级党委政府和交通、公安、卫健、教育等部门通力合作，为返乡学生开通专列、包机、包车和市内“点对点”转运车辆，开辟绿色通道，千方百计帮助学生快捷顺畅返乡。

　　对因疫情影响暂无法返家的学生，各校将全力做好生活保障和人文关怀。一是拓宽生活物资采购渠道，为留校学生供应丰富的饭菜；二是做好供暖、购物、理发、洗浴、网络、水电、就医等方面工作，使留校学生生活有保障；三是做好防疫物资储备，持续规范做好校园防疫工作；四是安排好留校学生的学习、研究和锻炼，丰富校园文化生活。(总台记者 雷恺)

 

(责编：郝孟佳、薄晨棣)

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