原标题：第五届国际青年人文对话在京举行

为进一步推进数字社会建设，引导青年贡献青年智慧和青年方案，由对外经济贸易大学主办的“第五届国际青年人文对话年会”15日在京开幕。大会以“数字社会与青年领导力”为主题，来自10余国中外的学者、青年通过线上视频会议的形式，共同探讨了数字社会建设中的青年力量。

中共中央对外联络部原副部长于洪君认为，要牢牢把握数字经济与数字社会快速发展的大方向，充分把握世界大变局中的数字经济因素，加强持续创新，积极推动数字经济全球化；青年一代要在数字社会建设中发挥主力军作用，政府也有责任、有义务加强对青年一代参与数字经济发展、数字经济建设、数字社会政治领导、技术支持，加强各国青年的交流对话与合作，实现经验互补，技术互补，成果共享。

中国社会科学院大学21世纪当代中国马克思主义研究院常务副院长邓纯东表示，要在数字化时代树立正确的理念、观念和价值行为准则，不断促进国际社会更加公正合理的秩序的形成，促进人类文明的进步发展。他将数字时代对国际青年理念意识和理念准则的新要求总结为四点：第一，坚持平等观念，要以平等观念处理国际事务，适应数字时代人们平等交往的需要；第二，加强责任意识，正确使用互联网赋予个体的平等话语权，加强互联网生态治理；第三，强化合作意识，加强合作共赢和文明互鉴；第四，树立规范意识，遵守国际关系准则。

对外经济贸易大学马克思主义学院院长陶好飞表示，国际青年人文对话年会五年来的发展离不开各界专家学者的共同支持与付出，对外经济贸易大学青年人文交流研究中心将持续发挥平台引领作用，推动青年人文交流协同创新发展。

对外经济贸易大学国际中文教育(商务)实践与研究基地主任韩红指出，交往是流动的文化，文化是凝固的交往，国际青年人文对话年会是一个汇聚各国青年文化交往的平台，连接了不同国家、民族、行业、背景的青年，引导青年以自身思想影响社会，以自身行动带来改变。国际中文教育(商务)实践与研究基地也在国际青年人文交流领域打造了一系列品牌项目，未来希望与各界同仁携手合作，继续为中外青年提供更多碰撞思想、共同实践的平台。

对外经济贸易大学青年人文交流研究中心主任梁凯音表示，会上青年代表发言的真诚、真情、真挚和对问题的深刻到位的解读使自己深受感动和启发。她表示，当前不仅仅是中国青年在讲好中国故事、展示中国形象，很多外国青年也在积极发声、讲述自己的中国故事。未来中心将继续推进国际青年人文交往，为推动构建人类命运共同体贡献一份力量。

巴基斯坦白沙瓦大学社会科学学院院长、中国研究中心主任安瓦指出，数字科技正在全方位推动政治、经济、文化的变革与重塑，并赋予青年参与社会事务的新途径和新方式。他认为，青年应积极承担社会责任，参与大数据、云计算等数字科技的发展，积极参与社会事务和国际治理，贡献青年智慧和力量。

沙特专家、新威斯敏斯特学院董事会副主席巴德瑞斯表示，全球正迎来新一轮数字革命，新技术和新观念不断涌现，而这只是起点，未来数字社会建设和发展将具有无限可能，重塑社会生活方式，拓展人文交流新渠道。他认为，世界上不同国家的青年都在说同一种语言——数字语言，作为未来的数字公民，青年领袖们应当携手共进，持续推进数字社会建设。

对外经济贸易大学青年人文交流研究中心主任王宇航介绍，自2017首届年会举办以来，国际青年人文对话年会上先后成立了人文丝路智库联盟和中沙丝路智库联盟，推出了“一带一路”青年人文交流数据库等，未来对外经济贸易大学青年人文交流研究中心也将持续加强国际青年人文交流，推进国内外专家的相关研究。

(责编：郝孟佳、温璐)