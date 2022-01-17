原标题：“00后”女大学生走进方舱实验室：疫情不退，我就不撤

图为宋笑甜站在方舱实验室外。 受访者供图

“从第一天的1400多份，到后来的5600多份，我们这个方舱的检测速度在逐渐提升。”对于愈来愈快的检测速度，作为一名“00后”大学生志愿者，宋笑甜累并坚持着。

1月8日，安阳市在主动检测人群中筛查发现2例本土新冠病毒核酸阳性个案，后经全基因组测序和流行病学调查，由奥密克戎变异毒株引起。截至目前，安阳滑县有确诊病例2例，该县已经于1月12日起，临时实施封闭管理。

1月10日，当得知老家滑县正在招募有医学专业背景的志愿者时，已经放假回家的新乡医学院三全学院德馨书院2020级医学检验技术专业大二学生宋笑甜，毫不犹豫地拨通了官方招募志愿者的电话，“我是医学专业，学检验的，我报名！”

1月10日晚上11点，经过培训的宋笑甜就和其他志愿者一起走进了方舱实验室，开始了核酸检测工作。

“就像战场上的士兵一样，枪一响，就什么都不害怕了。”2002年出生的宋笑甜这样形容自己走进方舱实验室后的第一感受。

带着心底那份特有的“情感”，她在方舱实验室认真地做着每个检测步骤。很快，她能熟练地使用移液枪将试剂管中的样本移入试剂盒中，然后再将采样好的试剂盒放入核酸提取仪中，之后就是基因扩增和结果判定。

“从第一天的1400多份(一份是10人)，到后来的5600多份，我们这个方舱的检测速度在逐渐提升。”对于愈来愈快的检测速度，宋笑甜自始至终都是坚守岗位。

由于核酸检测每天都会跟病毒近距离“打交道”，宋笑甜和在方舱实验室工作的医务工作者、志愿者都不能回家，只能集中在宾馆休息。

而往返方舱实验室和宾馆，宋笑甜和队友们也都是由志愿者开着私家车义务接送。一天，她坐在一名私家车志愿者的车上，无意间听到志愿者和儿子的通话：“爸爸，你什么时候才可以回家啊？”

志愿者回答：“等疫情退了，大家都不戴口罩了，我就回家。”

“那一刻，坐在后座的我鼻子一酸，眼睛也变得湿润了。每个人都在为了守护家园竭尽全力。”宋笑甜告诉记者，“我也是一名志愿者，我特能感同身受。”

在方舱实验室，每天12个小时的工作结束后，宋笑甜的头发都会变得湿漉漉的，脸上也会有各种压痕，但她并不觉得累，反而精神时刻处在亢奋状态。

她说，除了迫不得已的时候，她绝对不会走出方舱实验室半步，“因为每一次出去，都意味着要废弃一套防护服，我觉得实在是太浪费了，还要耽搁好几份样本的检测。”

做一名医务工作者，是宋笑甜两年前许下的心愿。2020年，新冠肺炎疫情肆虐，一个又一个白衣天使挺身而出，这让仍是高中生的宋笑甜感动不已，她说：“就是从那时起，我萌生了学医的念头。”

于是，那年高考报志愿，宋笑甜毫不犹豫地选择了医学检验技术专业。

“我愿追寻前辈的脚步，尽自己的一份力量，疫情不退，我就不撤！加油，我的家乡！”如今，如偿所愿地成为一名医学院大学生的宋笑甜在微信朋友圈里这样写道。

目前，安阳市疫情防控形势依旧严峻。当地有9万多各类志愿者冲锋在抗疫一线，工作在不同的岗位，成为这个冬季美丽的风景。宋笑甜只是其中的一员，她用她的青春装点着这美丽的风景。(杨大勇 王德胜 王玲玲)

(责编：郝孟佳、温璐)