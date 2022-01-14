原标题：课后作业设计应遵循“142”原则

“双减”后学校如何通过高品质的作业来提高学生学习效率？如何通过作业的有效管理既能帮助学生巩固知识，又能提高学生的自我管理意识和自主学习习惯？随着“双减”政策出台，“双减”背景下的作业管理，成为受老师和家长关注的重要话题。北京市和平街第一中学校长陈秀珍在市教委举办的“双特谈双减”栏目中分享了该校在作业管理方面的具体做法。

陈秀珍提到，学校确定“142”作业设计原则，建设学科单元作业库。组织教师以教研组为单位重新学习作业的功能、分类、设计等理论知识，并结合学校实际研究确定了“一个设计思路，四个相结合，两个全面覆盖”的“142”作业设计原则。

学校整体设计课内课外学习活动，将课外作业和课堂教学有机结合。学校要求作业要体现学科核心素养，要关注学生能力培养，以少而精的高质量作业取代简单、机械、重复的低质作业，实现“减负提质”。

在作业设计方面，要体现“四个相结合”，即作业设计要做到依据常规性和阶段性相结合、规定性和自主性相结合、知识性和趣味性相结合、实践性和人文性相结合。作业要实现“两个全面覆盖”。具体包括，单元内的知识、能力、素养要全覆盖，并要有侧重；不同层次学生的分层个性作业全覆盖，并要有余量。学科教研组通过系统性选编、改编、创编符合学科学习规律、体现学科核心素养导向的作业，逐步形成适合学校学情特点的单元作业集，最终建立学科单元作业资源库。

每位教师在“142”作业设计原则指导下，学习提升自主设计作业能力，精选作业内容，精准设计作业，合理确定作业数量和难度。陈秀珍表示，在布置作业前，老师自己先将作业做一遍，根据完成作业的体验预估作业的难度和学生完成的时长，并进行菜单式分类。在实际布置作业时，要在下课之前完成作业布置，针对学生实际情况进行菜单式布置，对不同层次的学生提供内容选单及对应的完成时长范围，指导各个层次的学生作出适合自己的选择。

学校还编制每日作业记录单，实现作业全方面监管。学校统一设计学生作业记录单模板，供学生记录每日作业及完成情况。作业记录单的项目包括：学科、作业内容、预估时间、实际用时、自主安排、就寝时间、家长留言等。教务处每周通过各年级各学科备课组上交的下周作业预布置清单，监控各年级各学科作业的质量，统筹协调每日各班学生的作业总量，确保学生作业减量提质；同时教务处还通过检查各班学习委员记录的班级日志，监控学科高质量作业管理的落实情况。

文/记者 武文娟

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