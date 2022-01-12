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一间梦想小屋 多份温馨呵护

本报记者  王伟健
2022年01月12日09:06 | 来源：人民网－人民日报
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原标题：一间梦想小屋 多份温馨呵护（特写）

去年3月，江苏省灌南县百禄镇团委工作人员来桥东村走访，发现独自在房间发呆的孙中元有心事的模样。

“怎么了？有什么烦心事吗？”“我想要一间温馨的小屋，摆下一张书桌，安放一张小床……”孙中元声音很轻。

孙中元今年16岁，小时父母离异，跟随父亲生活，一度很困苦。2019年，孙中元家成功脱贫，生活有了希望。可没过多久，父亲查出肝癌晚期，不到两个月便撒手人寰。家中失去了唯一的劳动力，孙中元与年迈患病的爷爷奶奶相依为命。

接下来的日子怎么过？花样年华的少年变得寡言少语，常常一个人发呆。

村党支部将情况上报后，县民政部门工作人员上门给孙中元一家办理低保；在县农业农村局协调下，爷爷被纳入县公益性岗位救助项目帮扶对象，参与一些低强度工作，每年有2800多元补助；借助村委会牵线搭桥，奶奶也在村里奶牛场做起了临时工，工作轻松，一天能挣100多元。

2021年，县农业农村局将孙中元一家纳入“防贫保”项目救助对象，如果因病住院自付费用超过3000元，救助金额最高可达20万元；有3000元的国家助学金、县里发放的3000元教育特别救助金和学校提供的1600元学费减免，孙中元的教育支出也有了着落。

就连孙中元对“温馨的小屋”的愿望，也在短短十几天后成为现实。天蓝色的墙壁，结实的实木床，小巧玲珑的台灯照亮书桌，青翠欲滴的绿植装点窗台……推开房门，孙中元惊喜不已。

在百禄镇团委协调下，孙中元被列入灌南县“梦想改造”关爱计划，县里将孙中元的小卧房改造装修，配备了全新家具。

“‘梦想小屋’不只是物理空间，更是精神港湾。依托‘梦想小屋’，灌南县组建了‘1+3’模式的帮扶团队，即1名团干部、1名少先队辅导员、1个志愿服务或心理关爱类社会组织，共同与1名关爱对象结对，定期走访交流。”共青团灌南县委员会书记孙争妍介绍。

与上门走访的心理辅导师交谈渐渐深入后，孙中元的话变多了，笑容多了，学习成绩也有了进步。这些变化，爷爷奶奶看在眼里，喜在心里。“帮扶真是面面俱到，咱们日子会越来越好。”老人说。

《 人民日报 》（ 2022年01月12日 04 版）

(责编：丁元贺(实习生)、熊旭)

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