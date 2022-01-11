原标题：学校搭好戏台 学生自由发展

慢呼快吸、快吸慢呼，搓脸转颈松下巴。随后，一段圆熟准确的解说词从南华大学校史馆传出，这是进入校史馆解说团不久的小解说员训练的场景，指导他们发声训练的是他们的学长学姐。由26人组成的校史解说团只有一名指导老师，正是在学生自主管理和培训下，这个解说团三年来为众多学生和来宾生动讲述着学校故事。

近年来，南华大学深入实施“放管服”高校育人新模式，鼓励学生自主管理校园，将特色管理项目下放到学生，在管理中强化服务水平，在服务中提升育人实效。

激励学生自办活动

在南华大学雨母校区，一片玫瑰园已经是学校园艺协会的“实践基地”，从今年10月开始，在园艺师的指导培训下，社团成员已两次对园区的玫瑰进行修剪与养护。“我是在为学校、为大家做事情，这让我觉得很自豪。”来自19级药学专业的廖崇豪说。

“将一些校内项目交给社团，能够让学生在劳动和管理中收获成长。”南华大学学生社团与实践指导中心主任邹声凡说，“社团是学生们自由发展的平台，学校要做的是提供后勤保障，搭好戏台。”

在高校，学生举办活动往往需要多次审批，经费更是要自行垫付，一垫就是两三个月，大大降低了学生举办社团活动的意愿。2020年以来，南华大学简化审批环节，在负责老师指导下，学生社团只需写出策划案，学校团委审批通过即可预支活动经费，这激发了学生办社团活动的热情。

南华大学还增加了社团专项活动经费的投入。图书馆读者协会会长、19级工业设计专业学生谭子龙刚刚拿到经费，就开始做海报、买奖品，活动筹备工作很快展开，一场读后感演讲活动即将举办。

放手让学生自主办活动，学生的想象力与创造力迸发，才能打造出精品社团，南华大学涌现出一批像“两弹一星”精神研究会、压花协会、园艺协会等极具特色的学生社团，放权限、给支持、送服务，这批活跃在校园里的学生社团成为校园实践的中坚力量。

助力学生全面成长

市场调研、采购、上架、核算……2008年，南华大学创立学生勤工助学基地，让学生当校内超市店长，每一个经营环节都由学生自主管理。今年，南华大学引入第三方托管经营，学生不再担任法人，既降低了学生管理可能带来的风险，又充分给予学生成长锻炼的机会。

秉持“助学、成长、圆梦”的宗旨，学校目前学生勤工助学基地岗位已经超过150个，在助学的同时也助力了学生发展。学校设立的勤工助学中心，是个由206人组成的学生自主管理组织，协助学生资助管理中心开展各项资助育人工作，便于学生提前学习了解各项工作的开展方式和管理模式。

“在这里能将课本知识与实践工作结合，不出校门就能实习。”学校新设立的学生一站式服务大厅，整合了学校10余个部门的多项职能，能处理50多项学生日常事务，在服务大厅财务处“上班”的经济管理与法学学院2018级会计1班的谭传兴说，“即将毕业的我充满信心”。

为努力提升学生多方面素质，南华大学赋予“勤工助学”新的内涵，勤工助学不再是贫困生、特困生的“专利”，而是成为学生在校提升实践能力的机会，为未来进入社会打下坚实基础。

增强学生校园认同感

在南华大学校园道路上行驶而过的无人驾驶快递车，被同学们亲切地称之为“傻小红”，它们会把快递送到刚刚建成的学校一站式快递服务大厅，在这里，师生们可以实现完全自主式快递寄取。

在学校红湘校区，一个占地2500平方米的休闲小广场刚刚完成改造，在广场的中心位置不仅有一个舞台，多媒体设备也一应俱全，课后这里会成为学生们的天然舞台，一段段歌声从这里飘出。

“过去，小广场这里是一些零乱的小商铺，如今蝶变为‘校园文艺角’，学生们每晚可以在这里尽情展示自己的才华。让学校的后勤工作深入到校园里的每一个角落，是我们要实现的目标。”学校后勤服务中心主任颜桂花讲道。

“学校将积极创新探索服务学生的方式方法，把劳动教育纳入人才培养全过程，少一些指挥教育，多一些自主管理，深化学校‘放管服’的育人新模式，让学校真正做到为学生成长服务。”南华大学党委书记高山表示。

（本报记者 赵嘉伟 本报通讯员 杜庭语）

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