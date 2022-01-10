北京航空航天大学2021-2022学年研究生毕业典礼暨学位授予仪式现场。学校供图

人民网北京1月10日电 （记者李依环）记者从北京航空航天大学获悉，该校2021-2022学年研究生毕业典礼暨学位授予仪式9日正式举行。此次毕业典礼采取线上线下相结合、多会场同步直播的方式进行，2914名硕士毕业生和183名博士毕业生通过主会场、分会场、居家等多种途径参加毕业典礼暨学位授予仪式。

“中国的答卷很辉煌”“北航的答卷很精彩”“你们的答卷很亮眼”......中国工程院院士、北京航空航天大学校长徐惠彬勉励全体毕业生，要心怀家国，传承弘扬空天报国精神，把服务国家作为最高追求，把为国出力、扎根人民作为一辈子的志向，让未来更有价值；要矢志创新，赓续北航人敢为人先的创新精神，努力做到从0到1、从无到有，让未来赢得主动；要潜心专注，选定领域后深深扎根，保持耐心和定力，让未来成就卓越。

当天，北航校友代表、中国科学院院士、“长征七号”运载火箭总设计师范瑞祥分享了自己从北航走向工作岗位的点滴事迹和经验感悟，寄语毕业生要坚持“终生学习”的习惯，勇敢面对工作和生活中的困难与挫折，养成良好的“与人沟通”和“与人合作”的团结和团队精神，成为新时代中国国家建设和民族复兴的栋梁。

作为研究生导师代表，北航化学学院教授孙艳明为全体毕业生送上嘱托和期许，希望同学们坚守梦想，不忘初心；低调做人，保持平常心；踏实做事，谨记责任心；饮水思源，常怀感恩心。在新的人生旅途中，谨记四“心”，成就自己，成就他人，成就世界。

此外，毕业生代表、北航材料科学与工程学院博士研究生胡述伟代表全体毕业生表达了对母校的感激之情，号召同学们秉承空天报国精神，握好历史接力棒，为祖国共进，与时代同行，争做堪当民族复兴大任的时代新人。

伴随着昂扬的校歌《仰望星空》响起，各会场的嘉宾和校学位评定委员会委员为毕业生们援苏正冠、颁授学位证书并合影留念。

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