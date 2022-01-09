原标题：巡察微故事 | 未成年人为何参与修建防火道

“当时只想着把钱套出来支付开支，违反了纪律自己也没意识到……”面对前来回访的巡察组干部，因套取村集体资金支付非生产性开支被处理的浙江省开化县苏庄镇溪西村党支部书记余仁德感慨道。

2021年5月，浙江省开化县委第三巡察组对苏庄镇溪西村党支部开展重点村“回头看”专项巡察。

“村里这几年发展了中蜂养殖、林下经济、小香薯种植、高端民宿等项目，但村级招待费却无任何支出。”翻阅财务凭证时，巡察组成员提出了疑问。

“这可能是个切口，大家查阅凭证的时候可以重点关注。”凭借丰富的经验，组长当即明确方向。果不其然，在查阅该村会计凭证时，一份2018年的“4-5月高田坑做防火道”的务工清单报销凭证引起了巡察组成员们的注意。

“务工单里的吴某是村干部的孙女，还没有成年，怎么会参与防火道务工？”“村民王某是村干部的弟弟，早几年就离开村里了，为何在这份报销凭证还会有他的名字？”比对村干部亲属信息后，一个个疑问笼罩在巡察组的心头。

巡察组随后决定从经办人、证明人、审批人入手核实，同时向村民侧面了解情况。

“这些务工报账材料都是村里做好给我的，具体情况只有他们知道，我不太清楚……”在谈话了解中，报账员表示对报销材料真实性不了解，这让巡察组感觉其中定有“猫腻”。

“咱们村在高田坑那里做过防火道吗？单子上这几个人您有认识的吗？”带着问题，巡察组工作人员拿着务工清单走访附近的村民。

“这条防火道确实每年村里都安排劈砍清路的，单子里面这4个人是村支委的亲戚，另外这4个人也是一家人。”结合村里提供的名册，村民逐一证实了巡察组的猜测。

“‘高田坑做防火道’是哪座山哪条道？修整这条道要这么多人吗？”巡察组随后找到村党支部书记余仁德。面对直戳要害的问题，余仁德承认了自己的违纪行为。

原来，2017年和2018年期间，溪西村因村务需要，产生非生产性开支7085元。考虑到镇农经站无法正常报账，经村两委商议，决定通过套取村集体资金方式支付费用。

“对于村级报账规定我也不是很清楚，也不知道怎么报账，为了图方便，我们就直接将这些费用报到务工里了……”余仁德后悔地说道。

2021年11月，村党支部书记余仁德受到谈话诫勉，村文书和报账员受到批评教育处理，违规支付的7085元已如数退回。

针对套取务工费用于支付村级开支问题，苏庄镇先后制定出台了《进一步规范苏庄镇农经报账规程（试行）的通知》《苏庄镇村级工程项目管理办法》《苏庄镇村级物资采购实施细则》等文件，并严格要求各村执行务工开支一律实行月报月结、每村每月限定一天报账制度。同时，在苏庄全镇开展村级资金管理专项整治行动，全面梳理问题，已发现问题12个，问责处理8人。（浙江省纪委监委）

(责编：李依环、代晓灵)