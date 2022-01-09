原标题：“模拟政协”打通与学生沟通的桥梁

“促进‘模拟政协’实践科学化、规范化、常态化、品牌化。”“支持青少年‘模拟政协’实践。在今年的市政协常委会工作报告中，两次提到了青少年“模拟政协。”“这让我非常感动。”昨天下午，来自民进界别的市政协委员、北京教育科学研究院教育创新研究推广中心主任张毅告诉北京青年报记者，自己在做市政协委员的15年中，有超过10年时间都在为推动学生关注社会问题、建言社会发展做努力，见证了学生们的“模拟提案”逐渐被委员们关注的全过程，也见证了学生们在“模拟政协”实践中的不断成长。如今，青少年“模拟政协”已经覆盖北京400多所中小学校。

1028份青少年模拟提案

获委员在线点评

张毅在直播间中透露，在市政协支持、市教委推动下，北京青少年“模拟政协”已经举办了7个年头，这届共有学校和区域推荐的1028项模拟提案获得政协委员的在线点评，其中240项模拟提案的撰写同学与专家委员做了线上的面对面交流，58份“模拟提案”的小作者观摩本次政协会议。58位学校领导、教师陪同学们全程在线观摩，还有58位正在参加政协会议的市政协委员远程指导。委员们同时关注到了学生们的“模拟提案”，很多学生的“模拟提案”成为委员们提案的素材。中学师生代表们和20名大学生代表在线观摩此次政协的6场会议，包括开幕会、大会发言、小组会等。“这样的一种线上观摩，对于学生深入认识协商民主，感悟协商制度并有序参与有极大的促进。”张毅说。

她表示，今年她的7份提案中就有学生“模拟提案”作为素材转化成的。北京青年报记者了解到，这7份提案涉及生活垃圾分类后如何资源利用、市属博物馆展陈创新、一次性废弃口罩的回收利用问题、金融知识资源如何转化为优质教育供给等话题。张毅说，这些话题能成为提案，都不只是因为与她调研的方向一致，更是在师生多次交流、反复沟通、不断修改后形成的。对于学生的模拟提案要手把手指导，从标题到内容深入细致地打磨。“以《关于推动市属博物馆展陈创新，提升博物馆公共文化服务水平的提案》为例，我发现有同学关注的话题是怎样让北京的博物馆资源发挥效能，这也是我一直关注的领域。学生们起初只想到提升博物馆讲解员的讲解生动性，也有学生想着怎样让博物馆资源更有效跟学生们的常态学习衔接。面对这样的情况，我就作了延伸调研，了解到还有学生希望用先进的VR技术展示博物馆资源等。在经过多轮讨论以及与专家委员交流后，才形成了最终的提案。”

张毅提到，除了她自己，不少委员也为指导同学们的模拟提案用尽心力。2022年的最后一天，张毅和张婕委员特意赶到北京市第十二中学，与“模拟政协”的同学们共同交流研讨，张婕委员与学生一起打磨、修改“模拟提案”。廖春迎、郭丽双等多位委员也都带着“模拟政协”提案走上了“两会”。

“模拟政协”让学生

感受“商量”的力量

为何要如此大力气地推动学生“模拟政协提案”实践，让学生观摩政协会议呢？张毅回答，作为一名政协委员，同时也是一位教育工作者，陪伴学生观摩政协是一种特殊的经历。在这种经历中，感受最多的就是学生的变化。“起初，我们很担心孩子面对社会问题时，只会像‘愤青’一样指指点点。怎样引导学生了解社会，是一个大问题。我们就想到让学生通过了解政协委员的职责，让学生们知道每一个提案都要遵循‘不调研、不提出’的原则，没有真正了解，就没有发言权。这也是引导学生客观、系统看待问题的渠道。”

众所周知，北京青少年“模拟政协”通过“模拟提案”“模拟议事”等方式，让学生感知社会、拓展视野，培养创新精神、实践能力和社会责任感。通过观摩，学生们深入了解委员如何调研、如何研讨推动以促进问题解决，进而学会调研分析，查阅文献资料等方法，感受到“商量”的力量。“在这个过程中，学生们就像一粒粒小种子一样，带动了周边的人。”张毅说，学生代表们将这个难得的机会“分享”给同伴、学校的同学们。一些同学在学校支持下，让整个社团、整个班级同时观摩政协会议，了解政协委员如何履职，这其实就是一种带动，让更多学生感受民主协商的力量。

1月5日上午，北京市政协十三届五次会议开幕会举行。在北京服装学院，校党委书记周志军带领着学校各级团学组织学生骨干、冬奥会学生志愿者代表共同在线观摩。同学们认真聆听了市政协常委会工作报告、提案工作报告和2021年度优秀提案表彰。在之后的几天里，他们又相继观摩了民建、工商联、科技等多个界别的分组讨论。

“模拟提案”为委员

了解学生需求打开“通道”

“18岁以下学生的心声很难了解到，是青少年‘模拟政协’为政协委员们打开了通道。”张毅透露，去年年底，对1028份“模拟提案”进行分析梳理，了解学生们关注的方向。“我们发现，学生们不仅关注垃圾分类、电动车、‘双减’等身边的话题，也关注到北京中轴线、冬奥等热点社会话题，更让人欣慰的是还有学生关注到盲道建设等关爱弱势群体的话题。”张毅介绍，从中不难发现，北京的孩子们关注的话题已经超越了学科学习本身，延展到身边的社会发展问题。

“通过这次调研，我们也收获颇丰，真正了解到学生的真实需求。”张毅表示，以“双减”为例，同学们提出了各种他们关心的话题，课后服务、假期安排、作业设置等等，也能促使委员们从学生端为“双减”的实施提出建议。

文/记者 武文娟 雷嘉

摄影/记者 魏彤

(责编：李依环、代晓灵)