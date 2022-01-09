任孟山

原标题：不必以异样眼光看待研究生被清退

今年1月6日，南京信息工程大学拟清退32名硕士研究生和4名博士研究生，均因超过最长学习年限。此前一周，2021年12月29日，江西财经大学研究生院发布公告，对125名研究生作自动退学处理，原因也是超过最长学习年限，其中博士研究生11名，10人的入学年份在2012年至2015年间，1人为2004年入学，距今已近18年时间。江西财经大学的博士研究生学制为3年，最长修业年限为6年。

实事求是地讲，以上操作属于研究生教育中的正常现象，是在逐步健全研究生培养管理体系、促进研究生培养规范管理、提高研究生培养质量的其中一个步骤。2019年初教育部办公厅发布《关于进一步规范和加强研究生培养管理的通知》之后，各高校都在有条不紊地展开对超期研究生的清退工作，中国传媒大学当年8月就对61名超期研究生进行了退学处理，现在已经形成了常规机制，每年都会对超期研究生进行退学处理。

超期研究生是指超过了最长修业年限的研究生。以博士生研究生为例，其学制为3年或4年，由于各种特殊情况的存在，研究生可能会无法连续完成学业或者延长自己的修业时间，构成休学、保留学籍或延期三种情况。但是，不管是哪种情况其最长修业年限一般为6年或8年。如果依然不能如期完成学业就会被清退。

之所以会有修业近18年的研究生刚被清退，应该是学校之前没有大规模做过整体性研究生清退工作，是规范出台之后才被发现的。正常而言，经过近几年的规范行动，各大高校的清退工作已在走向常规化。在这个意义上讲，不必以异样眼光看待研究生被清退，它是规范研究生培养工作的必要步骤。

但是需要严肃对待的是，要认真分析这些研究生为什么不能如期毕业的原因，从而为之后研究生培养乃至招生提供改善的依据。从国家培养人才的角度来讲，这些被清退的研究生长时间占用了国家与社会公共资源，可是最后没能达到国家和个人最初的目的。由于研究生入学是带有选拔竞争性质的，对国家和学校而言，这些被清退的研究生当初经过考试进入学校后用到了校内的各种资源，但却最终没有如期毕业，这就形成了一定公共资源的浪费。

大致而言，研究生被清退的原因包括但不限于以下四种：第一，不能适应研究生学习生活，无法完成研究生培养计划；第二，无法在修业年限内完成学位论文写作，或者其学位论文无法通过中期考核、预答辩、答辩环节，并在规定时间无法再次申请学位；第三，个人规划发生变化，学业和学位都不再是其所求，比如走向了工作，致使其再花时间拿学位的机会成本太大；第四，身体健康状况发生了变化或家庭情况发生了变化。

相对于后两个原因而言，前两个原因需要特别对待，细究其中缘由，进而改善研究生招生和培养状况。比如，不少无法完成学业的研究生，特别是博士研究生，是因为其工作过于繁忙不能兼顾学业，所以，现在很多学校要求博士研究生必须脱产学习，不能一边工作一边攻读博士学位。这有利于改变部分人员既工作占有社会资源又上学占有教育资源的不正常状态，改变部分人员想混个学位的心理预期。

2020年7月全国研究生教育会议以来，教育部联合相关部委出台了一系列推进研究生教育改革、规范研究生培养和学位、导师管理的政策。鱼龙混杂拿学位的日子正在成为过去时，严格培养环节、提早分流不合格研究生也已经成为常态，依仗官位或金钱换个学位的现象已经非常罕见，重视研究生培养质量、提高学位含金量，是当下研究生培养的基本走向。

2020年9月，教育部、国家发展改革委、财政部印发《关于加快新时代研究生教育改革发展的意见》，明确提出加快建设研究生教育强国，到2035年，初步建成具有中国特色的研究生教育强国。这是首次正式提出建设研究生教育强国的战略目标和时间节点，具有重大而深远的意义。正是自2020年开始，全国研究生年招生首次突破100万人，录取人数达到110万人。

这一方面意味着研究生教育正在大发展，另一方面意味着研究生管理要更加规范，包括清退环节在内的研究生“出口”流程要严格把关。2022年，全国考研人数破历史纪录，达到457万人。对考研特别是考博的学生而言，要认真思考自己是否适合走学术研究道路，是否有韧劲儿一鼓作气修完学业。

在人生的漫长道路上，最高学位不是必需品，考研的学生要想好了再投入，尽量避免半途而废或无疾而终。

（作者任孟山，系中国传媒大学教授、博导）

(责编：李依环、代晓灵)