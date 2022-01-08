原标题：中小学严控寒假书面作业总量

寒假将至，为巩固“双减”成果，严防校外培训旧态重演，保障广大中小学生度过愉快充实、温馨祥和的假期，教育部昨天印发通知部署各地教育部门做好寒假期间“双减”工作，要求各地严防义务教育线下学科类培训机构违规开班、非学科类培训机构超范围开展学科类培训、变相违规培训等行为，各校要严控寒假书面作业总量，严禁集体补课和讲新课，因地制宜积极探索寒假托管服务。

通知要求，各地要就寒假“双减”工作作出系统部署，制定工作方案，细化分工、压实责任、全面覆盖。要严格执行日常巡查，严防义务教育阶段线下学科类培训机构违规开班、面向3至6岁学龄前儿童的培训机构违规开展线下学科类（含外语）培训、非学科类培训机构以“素质拓展”“思维训练”等名义超范围开展学科类培训等问题发生。严查隐形变异行为，严厉打击以“家政服务”“众筹私教”“研学”等名义进行变相违规培训。通过全网巡查、全时段巡查与重点监看相结合的监测机制，集中整治违规开展学科类培训和学前阶段线上培训问题。

通知强调，要坚决落实严罚重处，对巡查中发现的违法违规培训行为严惩重罚，定期更新黑白名单，将违规培训机构纳入黑名单，让违规者“一处失信，处处受限”。加大曝光力度，形成警示震慑。要广泛接受社会监督，各地要畅通线索获取渠道，可聘请人大代表、政协委员、新闻媒体、社区群众等作为社会监督员，丰富线索获取来源。对举报线索，要认真核查、加快办理、及时反馈。

通知提出，要做好学生假期安排，各地要指导学校严格控制寒假书面作业总量，引导学生合理安排学习生活。有条件的地方根据实际需要，因地制宜积极探索寒假托管服务，坚持学生自愿参加，帮助家长解决寒假看护难题。严禁学校寒假期间组织集体补课、讲授新课。要大力营造良好氛围，积极宣传科学育人观念，发布消费提醒，引导家长理性看待、慎重选择校外培训。要密切家校联系，指导家长积极承担家庭教育责任。要充分利用博物馆等各类校外活动场所，组织开展丰富多彩的寒假活动，让孩子度过一个有意义的寒假。

教育部同时发出《寒假致全国中小学生家长的一封信》，提醒家长们“人生如长跑，起步忌冲刺，薄发需厚积。……我们要共同把握育人的时机和节奏，家校社协同努力，尊重孩子、关爱孩子、帮助孩子成长成才！”

(责编：黄子娟、马昌)