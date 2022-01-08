原标题：迎接“双减”后首个寒假

“亲爱的同学们，在假期里希望大家每天阅读半小时、每天锻炼半小时、拍一拍冬天的美景……”面对即将到来的寒假，小学三年级的洋洋老师这样安排了寒假作业。“这是‘双减’后的第一个寒假，如何布置作业对我们来说也是一项挑战。”洋洋老师说。

近日，教育部召开视频调度会。会议要求各地各校合理布置寒假作业，鼓励布置探究性作业和实践性作业，指导加强亲子交流，帮助学生度过一个安全、快乐、有意义的寒假。

自2021年7月《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》印发以来，秋季开学后的学期成为落实“双减”的第一个关键学期。

减轻学生家长负担，要充分发挥学校育人主阵地的作用，实现提质增效。北京市朝阳区实验小学梳理了小学数学6年的教材内容，提出打通6个年级、12册教材中的58节关键课。校长陈立华认为，“这样能使学生形成举一反三、触类旁通的能力。在课堂上重点得把‘通’字解决，这样就使学生负担小、效率高，而且学习的效果还好”。

北京市广渠门中学则依托“名师工作室”专项研究作业的内容、形式、效果及实现的方法与途径。在作业布置上，把握巩固学情、诊断学情、分析学情等功能，依托“智慧作业”等信息化手段，采用“精准诊断+个性推送+自选拓展”的作业形式，提升作业质量。

教育部基础教育司司长吕玉刚介绍，在过去一个学期，作业总量和时长得到有效控制。据统计，在规定时间内，完成书面作业的学生占比，由“双减”前的46%提高到目前的90%以上。99.6%的学生家长反映，本学期教师没有再给家长布置作业，或者要求家长批改作业。学生的过重作业负担问题得到了初步解决。

课堂效率提升的同时，课后服务基本实现全覆盖。安徽省合肥师范附小开展课后三点半服务，在第一课时的作业托管中，学生们专注学业，完成作业；在随后的社团和个性化课程中，从体验农耕劳作到了解人工智能，从学习桥牌、剪纸到乒乓球、足球、啦啦操等体育锻炼……20个学校社团，50门个性化课程，全校近700名学生可以根据兴趣爱好自由选择。

“据我们的直报平台摸底调查，在课后服务时间，有92.7%的学校开展了文艺、体育类的活动，88.3%的学校开展了阅读类的活动，87.3%的学校开展了科普、兴趣小组和社团活动，课后服务的吸引力显著增强。”吕玉刚介绍，“我们收到了7714万份家长无记名的调查问卷，97.3%的家长对学校新学期的减负提质工作表示满意。”

由于上校外培训班网课导致孩子视力下降，变成“小眼镜”，小学二年级学生彤彤的妈妈“痛心不已”，“双减”则让她彻底松了一口气：“再也不用拼命上培训班了，我举双手支持。”

根据“双减”要求，校外学科类培训大幅压减。义务教育阶段线上和线下学科类校外培训收费属于非营利性机构收费，记者梳理发现，已有北京、上海、河北、山东等21个省区市陆续出台学科类校外培训收费标准，最高收费为每人次80元/课时，最低不到10元。

教育部表示，寒假期间是巩固校外培训治理成果的关键期，要严防义务教育阶段线下学科类培训机构违规开班、面向3至6岁学龄前儿童的培训机构违规开展线下学科类（含外语）培训、非学科类培训机构以“素质拓展”“思维训练”等名义超范围开展学科类培训等问题发生，严厉打击以“家政服务”“众筹私教”“研学”等名义进行变相违规培训。

(责编：黄子娟、马昌)