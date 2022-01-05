原标题：南京大学推出思政育人与生涯规划新书

近年来，南京大学不断深化本科教育教学改革，成立本科生院，融合思政、教学、科研育人力量，新近推出两本思政育人与高中生涯规划方面的新书，分别由江苏人民出版社和南京出版社出版。

据图书作者、南京大学本科生院本科招生办公室主任助理、思政讲师王丽介绍，两书分别为《大学校园 遇见更好的自己》和《伴你高飞 高校视野下高中生涯规划》。她结合自己高中学习、思政教育、高校招生等经历，将大学认知教育普及和基础学科人才培养等宏观话题落实到新高考改革如何看、选考科目如何选、高中三年如何学、高考志愿如何报等主题。

“基础学科拔尖创新人才培养进入了高等教育与基础教育联动的新时代。在专家指导下，我结合一线招生经验，归纳了数学、物理、化学、生物、计算机、中文、历史、哲学等高校基础学科选才育人的特点，供学生和家长参考。”王丽说。

据介绍，王丽有六年思政工作经验，主讲南京大学公共通识课《生命的奥秘》、公共选修课《社会变迁与大学生就业》、研究生学业支持课《解析生命与自我》三门课程。在《大学校园 遇见更好的自己》一书中，她构建了包含知识拓展、校园生存、形象塑造、语言表达、人际交往、就业创业等八个模块的大学生综合能力提升体系，鼓励青年学子用智慧与汗水谱写青春乐章。（记者陈席元）

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