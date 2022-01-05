原标题：宁夏“双减”工作实现营转非、预收费监管、课后服务“三个100%”

中新网银川1月4日电 记者4日从宁夏教育厅获悉，2021年以来，宁夏把“双减”作为一项重大政治任务和民生工程，加强部门协调，强力联动推进，学科类校外培训机构大幅压减，课后服务全面开展。目前，宁夏已实现“营转非”、预收费监管、课后服务“三个100%”，如期完成年度各项任务。

为加快“双减”步伐，宁夏克服疫情影响，开辟绿色通道，简化办理程序，完成面向义务教育阶段学生的学科类校外培训机构“营转非”工作。截至目前，宁夏面向义务教育阶段学生的学科类校外培训机构压减率90.9%，“营转非”完成率100%，有10个县(区)学科类培训机构实现“清零”。

同时，宁夏各地采取银行托管、风险保证金等方式，对校外培训机构预收费资金进行全面监管，有效预防“退费难”“卷钱跑路”等问题。全区面向义务教育阶段学生的学科类校外培训机构实现预收费监管覆盖率100%，监管资金总额700余万元。

在落实“5+2”课后服务的同时，宁夏各地中小学推行“1+1”课后服务模式，建立个性化“课程超市”，满足学生多样化需求。除教学点、乡村寄宿制学校和小规模学校外，宁夏现有799所义务教育阶段学校实现“5+2”课后服务全覆盖，参加学生65.93万人，占比85.81%。(记者 李佩珊)

(责编：温璐、熊旭)