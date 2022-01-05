原标题：小小发明家 大大科学梦

【新时代好少年】

“这是利用物联网传感器制作的智能鱼池，可以提高鱼的成活率；这是电动小汽车，用马达带动齿轮，打开开关就能跑……”江苏省涟水县陈师中学八（2）班学生郝茜米经常利用课余时间向同学介绍自己的科技小发明。成为一名科学家，是这个少女最真挚的梦想。

梦想的背后，是坚持不懈的刻苦钻研——6点钟准时起床，10分钟完成洗漱，再用20分钟的时间背单词，中午和晚上用2小时的时间阅读不同的书，尤其是科学类书籍......从早上6点到晚上9点，郝茜米把每天要完成任务的时间精确到一分一秒，科学地分配时间，充实自己。

从很小的时候起，郝茜米就对玩具汽车兴趣浓厚。为了弄清机械运行的原理，父母买的玩具常常被她拆得“支离破碎”，有的能重新组装，有的干脆成了一堆废品。爸爸常开玩笑说她在“搞破坏”，她却乐此不疲，愈挫愈勇。

“她喜欢读书，一本书经常翻来覆去地读好几遍，姐姐看完的书，她第一时间拿过来读。”郝茜米的妈妈告诉记者，“读完了书，她还要拿书中的问题问这问那：纸是怎么造出来的？蒸汽机是怎样运转的？飞机是如何发明的？有些问题我们也不知道怎么回答，全凭她自己摸索。”

小学五年级时，郝茜米报名加入学校机器人研究所，积极参与研究各种趣味课题。升入中学，她又加入了少年宫科技小组。正是在孜孜不倦的提问和动手中，科学梦想的种子在郝茜米的心中慢慢生长。

因为爱阅读爱思考，郝茜米在生活中常常能发现很多问题。她观察到学校的鱼缸水很浑浊，鱼儿的生存期也很短，便想到设计出一个带有供氧系统的鱼池。

在老师的帮助下，郝茜米从设计图纸开始，研究电路、组合零件，最终利用物联网传感器，设计出了一个全新的智能鱼池。这项创新成果在2019世界物联网博览会青少年物联网创新创客大赛物联网创新赛中获得一等奖。

第十届江苏省青少年普及机器人大赛“WER-信息时代”竞赛一等奖、第十九届江苏省青少年机器人竞赛“能力风暴WER能力挑战赛”三等奖……郝茜米设计的作品曾在多个江苏大赛获奖，2019年她又被聘为第七届江苏省少年科学院小院士。郝茜米的班主任介绍，她不仅有出色的科技创新能力，还有着强烈的集体荣誉感，她常带动同学们一起学习，主动帮扶学困生。

“希望通过学习和研究，我能设计、制作出真正有科学意义的物品，帮助并改变每个人的生活。”在2021年度全国“新时代好少年”先进事迹发布会上，郝茜米动情地说。“宝剑锋从磨砺出，梅花香自苦寒来。”这是她的座右铭。未来的科技探索之路，她已整装待发。（记者 刘已粲）

(责编：温璐、熊旭)