原标题：用知识救人 少年有担当

【新时代好少年】

十五六岁的少年，在生死关头毫不犹豫挺身而出，冷静观察、理智判断，用“教科书”式的心肺复苏操作，为心梗老人争取宝贵抢救时间。化险为夷后，他悄然离去。

这个少年名为盛晓涵，是上海市黄浦区格致中学2023届7班的学生。他说：“看见有人倒在路边，如果大家第一反应都是担心被讹，这个社会就输了。如果走过去的人第一反应就是我要去帮忙，不管最后有没有起到作用，那么这个社会就赢了。”

时间回溯到2020年10月27日晚上，盛晓涵如往常一样走在放学回家的路上。他注意到路边围了一群人，还依稀听见了抽泣声，挤进去一看，一名老伯倒在地上。原来，这位老伯参加完同学聚会后，在路上突然晕倒，他的同学以为他是噎住了，扶起他的上半身，正给他拍背。

“我判断老伯应该不是噎住了。”盛晓涵摸了摸老伯的颈部，发现老人体温已经下降，且呼吸已经非常微弱，并伴有尿失禁的情况，他感到情况不妙——因为这一切都符合心脏骤停的特征。为了判断老人确实没有被噎住，他先用海姆立克急救法在老人腹部挤压了两下，发现没有任何食物吐出。于是他一边请旁边的人拨打120，一边将老伯身体放平，解开老人胸前纽扣，开始体外按压。为了让救援更有效，他赶紧教会老伯的同学“鼻式人工呼吸”，协助救人。经过五六分钟的连续按压，盛晓涵惊喜地发现，这位老伯有了自主呼吸！但他不敢停手，直至120赶到，与医护人员进行交接后才停下。后经上海瑞金医院诊断，老伯突发大面积心梗，心脏外侧三根血管全部堵塞，如果不是抢救及时，后果不堪设想。

盛晓涵2005年出生，自小对医学知识充满兴趣，从而对生命充满尊重和敬畏，学校开设的急救课程也让他掌握了基本急救知识和技能。

在挺身而出“教科书”式施救的事情发生后，盛晓涵发起成立了“黄浦区红十字BOYS”，利用课余时间进行公益宣传，让更多人了解急救、学会急救。他也被评为2021感动上海年度人物、上海市见义勇为先进个人、上海市三好学生。

日前，盛晓涵入选2021年度全国“新时代好少年”，在黄浦中小学生中引起强烈反响。比乐中学学生汪纯伊说：“凡人微光，是城市的文明星火，而当星火满地，这座城市一定充满温情、充满力量。”（记者 孟歆迪）

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