原标题：张子夏：做一名环保小使者

在2021年度全国“新时代好少年”先进事迹发布活动中，一位来自北京市东城区的男孩作为“新时代好少年”的代表走进电视荧屏，受到无数同龄人的点赞。

他叫张子夏，是北京市东城区灯市口小学六年级8班学生。

2018年，北京市垃圾分类形象代言人“分小萌”卡通形象正式亮相。而它的设计者，就是张子夏，那一年他刚满8岁。

“我设计的章鱼宝宝‘分小萌’有8只手，寓意做好垃圾分类，应该有很多手，人人有责，各显身手。”张子夏大胆想象、精心创作的卡通形象在648幅参赛作品中脱颖而出。如今，在北京地铁、公交站牌，社区活动、宣传图册上，都能看到这只章鱼的可爱身影。

一颗热忱的心带动了一个集体。由张子夏发起创建的“分小萌”基地，通过开展“分小萌在行动，伸伸手，我们一起做分类”活动，成了校园里一道独特的风景。

走进灯市口小学，只见教室的一角设置了固定的可回收物收集箱，校长滕亚杰介绍，平时产生的作业废纸，同学们都会及时地收纳进这小小的“绿色银行”里。

“在他的影响带动下，每个孩子都把参与环保公益看作一件特别光荣的事。”班主任侯东梅说。

校外的街巷，每逢周末或节假日，人们经常会见到张子夏和同学们为环保公益奔走的小小身影。

在公园、在超市、在菜市场，他们向市民宣传垃圾分类理念和知识，派发“分小萌”环保购物袋，征集爱心市民签名承诺。通过“小手拉大手”，和家长们一起参与社区“志愿守桶”，推动社区居民践行垃圾分类。

“为每一个孩子铺就生命底色是教育的使命，我们也一直在努力创设更大的平台、提供更多的机会让像子夏一样的灯小少年们不断涌现。”一路见证其成长的滕亚杰感慨。

在学校“让每一个生命绽放光彩”办学理念倡导下，志愿服务、环境保护的种子已然在孩子们心中生根发芽，形成了教育一个学生、影响一个家庭、带动一个社区、引领整个社会的生动图景。

为走失老人捐赠智能手环，为乡村点灯项目捐款，为西部儿童捐赠衣物文具书籍，书画寄情共战疫、驰援水灾献爱心……3年多来，热心公益已经成为张子夏生活的一部分。

面对大家的点赞，这个少年还有些害羞，“我会一直坚持做下去，并且还要做得更好。”张子夏说。

（本报记者 董城 本报通讯员 胡雅婷）

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