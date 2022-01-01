新华社北京12月31日电（记者郭宇靖）12月31日，北京市发展改革委会同市教委、市市场监管局发布《北京市义务教育阶段学科类校外培训收费管理办法（试行）》，并同步出台线上、线下学科类校外培训收费标准。经初步测算，实施政府指导价后，收费标准比机构原市场价明显下降，将切实减轻学生家长经济负担。

管理办法主要包括学科类校外培训收费的定价范围和原则、收费定价机制、成本构成与核定、收费信息公开、收费行为监管等方面内容，对培训机构提出应严格落实收费信息公开相关规定，在政府指导价标准范围内合理确定收费标准，不得以任何理由、任何方式提高或变相提高政府制定的培训收费标准，不得在培训费外另行收取其他费用等方面的要求。

管理办法确定了北京市线上、线下学科类校外培训的基准收费标准和浮动幅度。其中，线下培训标准中，班型类型10人以下的，为80元每课时每人次；班型类型10至35人（含10人35人）的，为60元每课时每人次；班型类型35人以上的，为40元每课时每人次。线上培训标准中，统一为20元每课时每人次。

管理办法规定，培训机构可以在上述学科类校外培训收费标准基础上，在上浮不超过10%、下浮不限的范围内，确定具体收费标准。

北京市发展改革委有关负责人表示，初步测算，实施政府指导价后，收费标准比机构原市场价明显下降。由于学生所处学段、参加培训的学科及班型大小不同，对学生家庭的实际影响也会有所差异，比如高年级小班型下降幅度相对较大，低年级中等班型下降幅度相对较小，但总体来看，可切实减轻学生家长经济负担。

据介绍，管理办法和收费标准将于2022年2月21日（2022年中小学春季学期开学）起实施，对面向普通高中学生的学科类校外培训收费的管理，参照执行。未来北京市发展改革委、市教委将加强对学科类校外培训收费管理及收费政策执行情况的跟踪监测和动态评估，根据评估和培训市场情况，适时调整完善收费标准。

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