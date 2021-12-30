人民网北京12月30日电 （记者孙竞）以“数据驱动、教学创新、技术助力、教育担当”为主题的首届云端教学发展大会采取线上线下相结合方式在北京召开。中国高等教育学会会长、教育部原党组副书记、副部长杜玉波，中国工程院院士、北京理工大学校长张军，教育部高等教育司一级巡视员宋毅，学会副会长张大良，学会监事长孙维杰，学会副会长、秘书长姜恩来，学会副秘书长王小梅，复旦大学副校长徐雷，北京师范大学原副校长陈丽，中国地质大学（北京）副校长刘伟等出席会议。

杜玉波在致辞中表示，人工智能与教育教学的深度融合，催生了学校中传统教学场域的变革。特别是突如其来的疫情，加速了混合式学习、线上线下融合学习、移动学习等多元教学方式的产生，促使我们进一步探索人工智能融入教育教学的具体路径。以人工智能为代表的现代信息技术应用于教育教学发展，是构建精准、个性、灵活的教育服务体系之需，也是实现更加公平、更加开放、更加适合、更加可持续的教育生态之需，更是时代之需。杜玉波指出，要善于通过因势利导、合理利用，让现代信息技术更多地为人类社会发展谋福利，为高等教育改革发展赋动能。同时，要建立健全相关的法律法规，为现代信息技术的开发利用保驾护航，助力高等教育发展行稳致远。

张军以《“互联网+”视角下的云端智慧教育》为题作主题报告时指出，基于互联网+时代下的教育特征，诠释了智慧教育新理解，即赋智于人、融智于校、强智于国，智慧教育解放了空间、解放了时间、解放了知识，促进知识增值、迁移与创造，促进跨域联通、深厚广博。他介绍，智慧教育融合了空间维度、时间维度和知识维度，以智能为驱动，推进知识的跨域连通、联动融合。

宋毅在致辞中围绕高校慕课与在线教学方面的实践探索作观点分享。一是“云端教学”已经成为现实。2013年至今，我国上线慕课数量超过4.75万门，注册用户达3.64亿，选课人次达7.55亿。慕课与在线教学正在从曾经的“新鲜感”变为中国高校教育教学的“新常态”。二是“云端教学”正在改变现实。我国高校越来越重视利用大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术来重塑教与学的关系。未来，将鼓励高校加速开展教育信息化和智能化建设，面向需求，扩大资源的开放共享；面向未来，打造智慧化教学环境；面向世界，提升国际交流合作水平。下一步，将继续做大做强在线教学国际平台，打造全球在线教育资源公共平台。

在主旨报告环节，徐雷以《云端教学的变与不变》为题在报告中指出，高等教育需要重新思考，在变局中坚守育人初心之“道”，信息技术催化模式方法变革之“术”，分享提升教师混合式教学能力的复旦探索与实践。陈丽以《在线教学的新知识观和新课程形态》为题在报告中提出，互联网为破解高等教育难题提供了全新的信息空间，阐释了回归论知识观的主要内涵，并在报告中呼吁，高等教育领域要主动探索适应网络环境的新理念和新模式。

中国高等教育学会秘书处事业发展部主任吴英策，北京大学教务部部长傅绥燕，以及来自北京航空航天大学、北京林业大学等40多所高校教务处长、信息化技术中心主任、本科生院院长参加会议。

据悉，首届云端教学发展大会是第57届中国高等教育博览会的重要组成部分。大会由中国高等教育学会、复旦大学、北京理工大学主办。

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