在广西大学，老师给泰国访华团成员讲解汉字。新华社记者 陆波岸摄

“在广西度过的学习生涯让我收获很多，见证了广西与东盟国家在教育方面的深度合作。”来自越南的阮泰英在广西留学多年，学习国际商务专业的她表示，身边越来越多的同学毕业后从事东盟与中国的贸易、科技交流工作。

近年来，广西充分发挥毗邻东盟的优势，建设面向东盟的教育国际交流与合作高地，不断深化国际教育交流合作。广西高校积极响应“一带一路”倡议，教育对外开放的质量和水平不断提高。

为“一带一路”育才

今年12月3日，中老铁路全线开通运营。这条命运与共的友谊之路，让柳州铁道职业技术学院的老挝籍学生周倩十分激动。

“中老铁路的通车，激励我加倍努力学习！”今年9月，周倩等20名老挝年轻人成为柳州铁道职业技术学院铁道交通运营管理专业的新生。中老铁路的通车，让老挝年轻人看到了大有可为的未来。

据该校负责人介绍，近年来，学校通过招收老挝留学生到中国学习以及派遣中国教师到老挝送教等方式，加强中老两国铁路人才培养。去年，有7名中国教师前往老挝，为当地200多名学员进行了为期3个多月的援教。

据了解，广西高校近年来以东盟为重点，大力培养“一带一路”建设所需的各类技术技能复合型人才。5年来，广西高校通过各类面向东盟的人才培训中心（基地）以及在境外开办的分校、建立的技术技能培训基地等，帮助驻外中资企业和东盟国家培养和培训医学、农业、汽车、科研、铁路运输等领域技术技能型人才1.3万多人次。

同时，依托在泰国、老挝、柬埔寨、马来西亚、印度尼西亚等东盟国家设立的分校、联合科研实验室、农业合作试验站、中医传统医药教学点等，广西各所高校主动输出教学方案和专业课程，推广教育专业标准、人才培养标准、实验室建设标准及产业技术标准等。

创新人文交流模式

不久前，泰国玛哈沙拉坎大学孔子学院与老挝国立大学孔子学院联合举行了2021年本土汉语教授在线培训，来自两国的本土汉语教师及中文专业、中文教育专业学生共300多人参加了培训。

这两所孔子学院都是与广西民族大学合作共建的。2021年，尽管受到疫情影响，两所孔子学院创新教学方式，将教学活动从线下搬到了线上。

据广西民族大学介绍，仅老挝国立大学孔子学院一所学校今年就培训了各类学员超过6000人。今年7月30日，该孔子学院获准独立开设中文师范本科专业，成为全球第一家独立开设汉语师范本科专业、独立招生培养管理并颁发本科学历学位证书的孔子学院。

孔子学院是加强中国与东盟人文交流，促进语言互通和民心相通的重要载体。目前，广西已有4所高校分别在泰国、老挝、越南、柬埔寨、印度尼西亚建立了8所孔子学院，每年选派优秀教师和汉语教师志愿者赴东盟国家教授汉语和传播中华文化，近5年累计派出专任汉语教师200余人，汉语教师志愿者超过600人。

广西还组织举办了中国—东盟高校青年领袖峰会、百名东盟留学生家长看广西等友好交流活动，推动广西与东盟更好实现民心相通。

拓宽教育合作渠道

今年9月，2021中国—东盟职业教育联展暨论坛在广西举行，这是该活动第六次成功举办，进一步拓宽了广西与东盟教育部门、区域性国际组织的合作渠道，增进了高校间的互访互信和务实合作。

近年来，广西与东盟教育对话机制加快完善，来桂留学生人数稳步增长，东盟国家留学生在2019年首次突破1万人。同时，面向东盟的高校智库建设能力不断提升。广西大学中国—东盟研究院建立起10个国别研究所和10个常设专业化研究机构，成为中国研究中国—东盟问题最重要的研究机构，为中国和东盟在政治、经济、文化等领域的合作与发展提供了强有力的理论支撑。

广西高校面向东盟发起成立的涉及智库、艺术、旅游、卫星导航、铁路等领域的高校国际联盟组织，吸引了众多东盟高校加入。联盟内高校资源共享共建，有效提升了联合培养人才的能力和水平。其中，桂林电子科技大学以北斗卫星导航系统在广西及东盟的应用为切入点，创建了国内唯一一家卫星导航产业国际组织“中国—东盟卫星导航国际合作联盟”，与多家东盟地区高校和企业建立了联合实验室。（刘峣 杨琳钰）

(责编：迟翔宇(实习生)、熊旭)