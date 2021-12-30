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推动职业教育高质量发展 教育部与贵州省共建“技能贵州”

2021年12月30日08:41 | 来源：科技日报
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原标题：推动职业教育高质量发展 教育部与贵州省共建“技能贵州”

12月22日，贵州省职业教育大会在贵阳召开。记者从会上获悉，围绕健全职业教育人才培养体系、构建面向社会的技能教育网络、深化产教融合校企合作等，教育部与贵州省共建“技能贵州”，推动职业教育高质量发展。

如何推动企业深度参与职业教育和高等教育，让产业需求更好融入人才培养过程，形成教育和产业统筹融合、良性互动发展格局？贵州师范学院化学与材料学院和贵阳综保区重点民营企业合作，共同打造了新材料产学研合作教育实践基地，充分发挥产业和人才优势，校企联手开展产教融合探索。今后在贵州，这样的产教融合探索将会越来越多。

据悉，“技能贵州”将把新型工业化、新型城镇化、农业现代化、旅游产业化作为主攻方向，加快建设“社会重视技能、人人想学技能、处处可教技能”的技能型社会。通过教育部与贵州省共建，多措并举健全学校和社会技能教育体系，探索产教融合制度和模式创新上可复制借鉴的经验，建立健全行业企业深度参与职业教育和高等教育，校企合作育人、协同创新的体制机制，构建服务支撑产业重大需求技术技能人才和创新创业人才培养体系。为此，贵州将打造立体化产教融合示范性工程，到2022年，培育50个以上产教融合型试点企业，创建10个以上集聚全省高素质人才和高新技术产业的产教融合示范基地。（记者何星辉）

(责编：李依环、薄晨棣)

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