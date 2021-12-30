本报南京12月29日电 （白光迪、赵金君）伴随着阵阵优美的钢琴声，音乐老师陈柏龙带着10多个孩子一起歌唱，甜美的歌声从教室里传来……每逢周末，在江苏省盐城市阜宁县陈良镇，孩子们都会来到乡村“复兴少年宫”，根据兴趣爱好分别走进书法、音乐、棋艺等教室，开展丰富多彩的课余活动。据了解，陈良镇“复兴少年宫”通过挖掘当地文化资源，开设了6个活动室。

为促进农村未成年人身心健康全面发展，今年5月底，中央文明办部署开展了乡村“复兴少年宫”建设工作。作为试点县，阜宁县紧紧围绕乡村“复兴少年宫”建设标准、师资配备等要素，突出传统文化、红色文化、文明实践养成、文学艺术、劳动技能5项服务，构建三级组织架构，健全“一主一辅”两支师资队伍。

据介绍，阜宁县要求每个“复兴少年宫”按照建设标准和地方实际对硬件设施进行高标准提升，每个“复兴少年宫”设置不少于三大类活动项目，可同时接纳参加活动的未成年人不得少于60名。截至目前，已完成52所乡村“复兴少年宫”建设并投入运行使用。

阜宁县益林镇宣传办主任张洪文介绍，乡村“复兴少年宫”建设集少年儿童道德培育、文体娱乐、劳动实践等于一体，丰富了乡村少年儿童课余生活，促进健康成长。孩子受益、家长满意、社会点赞，乡村“复兴少年宫”越来越受到欢迎。

《 人民日报 》（ 2021年12月30日 06 版）

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